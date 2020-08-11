【潮玩人類在哪裡】吳亦凡挑選潮人設計師　參賽者爭上位變嗌交騷

吳亦凡、吳建豪及李燦森主持的潮流選秀節目《潮玩人類在哪裡》，顧名思義，由三位召集人挑選一班內地設計師，分隊PK創造出獨特的時裝品牌，在首集播出已經有不少是非，平日型到爆裂的設計師，開始互數不是，句句有骨，雖然有違節目原意，觀眾卻看得十分過癮。

《潮玩人類在哪裡》由吳亦凡、吳建豪及李燦森擔任主持。（Youtube影片截圖）

郭嫻參賽主題是校服變潮服。（Youtube影片截圖）

吳亦凡一向是潮流先驅，吳建豪和李燦森對衣著亦甚為講究，由他們挑選設計師比賽，已經甚具話題性，在首集中吳亦凡等人其實甚少對白，大部分也是「這個我喜歡」、「我有穿過他設計的衣服」等等，講到尾其實只有一個Chok字，不過節目卻甚具看點，不止可以看到設計師的功力及心思，最重要是原來一班自命潮人，在台上台下也會互相攻擊，大肆批評別人的設計，比起潮服他們的勾心鬥角，才是節目的最大看點。

姜悅音見撞橋即時提出Battle。（Youtube影片截圖）

+ 10 + 9 + 8

首集節目比拼的主題是Remake經典，想不到其中兩位參賽者竟然撞橋，均是以校服為改造題材，首先出場的是郭嫻，她畢業於倫敦時裝學院，是潮牌Boundaryless的設計總監及主理人，她將老土的校服改成橙黑色的襯衣，背後縫上貼身書包，別具心思，但此時台下的另一位設計師姜悅音，竟然大嗌要跟郭嫻Battle，姜悅音畢業於北京航空航天大學，創立潮牌POLLYANNA KEONG，二人私下還是好友，但上台即變成競爭對手，而她的設計最特別是可以即時拆掉長褲，變成熱褲配紗裙，台下選手亦議論紛紛，有嘲笑她可以直接參加《創造營2020》，設計師楊面更直接說「紗裙以我的標準來講太劣質了，本來我還相當期待，就是一塊布卡在腰上。」比拼結果是郭嫻被邀請加入李燦森團隊，而姜悅音則要到第二輪的淘汰戰，想不到設計師嗌交會變成節目焦點。

同場加映台網紅姚采辰靚相：

近日疫情嚴峻，很多人都選擇留在家中，既然減少外出，當然要預先到超市，買定日用品、零食之類，近日網上瘋傳一張超市美女相片，相中人擁有水汪汪大眼睛，儘管衣著密實，卻難掩她的美好身材，甚至出現男友的邪惡視角，而她其實是台灣網紅姚采辰，在IG上還Po出不少靚相，讓安坐家中的朋友，心靈有點慰藉。