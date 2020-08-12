反黑路人甲│王浩信同湯怡拍床上戲唔尷尬　爆之後會有三條感情線

王浩信和湯怡昨日（12/8）出席《流行經典50年》，為主演的新劇《反黑路人甲》宣傳。王浩信今次擔正男一，飾演黑社會頭目的兒子，但卻也是一位充滿理想和熱情的青年，他在接受其他傳媒訪問時指，今次為了配合劇集，會在《流行經典50年》中演唱鄭伊健的《甘心代替你》。首集中他亦演唱意大利歌劇《我的太陽》，為了完成戲份，事前竟排練了一個多月，如此努力練習，他明言希望收視能過30點。

王浩信擔正男一。（陳順禎攝）

首集《反黑路人甲》以倒敘法講故事1，戲內王浩信由一個熱衷於演戲的青年，突然與張振朗爭奪黑社會頭目的位置。他在接受《香港01》訪問時就透露，今個星期內大家就會得知為何劇中角色突然轉型，競逐做坐館負責人。另外，他又大爆角色之後會與戲中三位女角有感情線。至於首集中出現的感情戲，他就表示拍攝時就未算太尷尬，但就笑說：「現實中即刻拍完就行開㗎啦，呢啲就梗喺尷尬啦。」

湯怡長腿被讚超靚。（陳順禎攝）

湯怡明言自己本身十分緊張，用了一星期放鬆心情。（陳順禎攝）

湯怡在戲中大露白滑長腿，網民就激讚長腿非常誘人，又覺得她出道多年都仍然非常清純可人，湯怡透露要保養得好，有兩大方法：「做多啲運動，媽咪嘅湯水會有一定嘅幫助。（咁長腿呢？）相信喺做運動之後拉筋（有幫助）。（自己）好鍾意瑜伽，每日都會拉筋。（加上）自己都有跑步.......（同埋）一定要拉返鬆啲根，啲線條先會好啲。（會唔會美白？）都會美白，夏天要露長腿，都會做磨砂。（咁要好多功夫喎！）要靚唔可以懶！哈哈！」對上一次拍劇，是2016年主演ViuTV開台劇《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》後，4年來再次在劇集擔正，她坦言起初心情非常緊張，整整用了一個星期熱身，但幸得其他演員幫助放鬆，又希望之後可以拍更多無綫劇集。

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