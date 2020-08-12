Hilary Swank重返美劇圈做太空人　同《如懿傳》鄔君梅鬥到上火星

由奧斯卡影后Hilary Swank主演的科幻劇《遠漂》（Away），即將於9月4日在Netflix上架，昨日（11/8）亦推出最新預告。今次Hilary在劇中身負重任，率領五大強國的太空人代表，一同飛往未知的火星探險。

科幻劇《遠漂》，即將於9月4日在Netflix上架。（劇集海報）

從預告中可見這趟火星任務變數極大、危機四伏，加上五位太空人因不同國籍、立場而多次擦出火花，火爆場面一觸即發。出名愛家的Hilary無論戲裡戲外對家人都照顧得無微不至，過去她就曾因父親突然病倒，毅然推掉片約、息影三年，全心投入照顧家庭。如今在新劇中擔任美國代表，率領全球最頂尖的太空團隊遠離地球三年，飛往火星為人類未來找出路。

沒想到火箭離地不久，丈夫就中風病倒，家中一切僅能靠還在青春期的女兒照顧。儘管在太空的每天都心力交瘁，她仍擔起指揮官的重任，冷靜引領團隊應付各種突如其來的危機，展現出新時代女性冷靜與強悍。對於角色，Hilary表示：「我的角色雖表現堅強，內心卻有脆弱的一塊，但這並非弱點，反而是她的秘密武器。」

劇中另一焦點，是曾在電影《末代皇帝》、在《如懿傳》中飾演皇太后一角令觀眾留下深刻印象的女星鄔君梅，亦與Hilary一同參與這個火星計畫。鄔君梅透露拍攝時，身上時常綁滿繩索，以模仿角色在零重力空間下的肢體動作，每位演員都是咬緊牙關，靠核心肌群用力強撐著，才能呈現出讓觀眾看似優雅、輕鬆的漂浮姿勢，笑言：「我一看完特技演員的示範後，馬上到健身房報名了太極課程，從早到晚都在練習打拳，希望讓肌肉習慣。」

另外，Netflix 劇集《遠漂》的創作人Jessica Goldberg表示：「這部劇以前所未有的方式來描述職場女性，如何熱愛工作猶如她愛她的家人一樣。」由Hilary Swank和Josh Charles所飾演的太空人夫妻因工作相遇，成為彼此在工作和情感上的重要支柱。Jessica 透露這對「職場戀人」的設定，靈感源自美國前總統奧巴馬與妻子米歇爾的故事，讓創作團隊也想打造出一對真心互相依賴的伴侶。