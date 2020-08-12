【開工大吉77】尹天照爆有電視台接洽：初步傾都知自由度有問題

尹天照應苑瓊丹邀請接受訪問。

尹天照日前應苑瓊丹邀請，接受香港開電視節目《開工大吉77》訪問，苑仔追問當年片場「發脾氣」一事，尹天照亦分享內心世界：「當年試過一次拍戲，剛剛先拍完第一Take，點知個助導走埋嚟第二稿、第三稿，我心諗我做比你！我將每一稿嘅優點溝埋演比你，但最終啲人都同你玩反面。其實呢啲嘢冇啱定錯，我冇後悔過。作為一個演員，如果冇火嗰角色唔會好睇，但係火得滯可能會影響其他人，點樣火點樣拿捏就要靠時間。」

尹天照回想當年離開電視台外闖，可惜老闆股票失利令計劃觸礁。

被苑仔稱為一哥嘅尹天照，回想當年離開電視台外闖，可惜老闆股票失利，令計劃觸礁：「我返去Sell林伯，佢都決定開拍，好在收視好好，拍完之後我就出去再闖搵食、返內地拍戲。決定離開都冇話啱定錯，就當你鋪排得好好，依家又會點？依家間電視台都唔喺度啦。」尹天照坦言有其他電視台接洽，奈何制度令他放棄簽約：「初步傾都知自由度有問題，算啦都過咗去。」

苑瓊丹自爆當年尹天照曾勸他「信教」，但最終失敗而回。

尹天照性格比當年相差甚遠，佢就話係因為宗教令佢改變：「我嘅改變係因為我依家嘅宗教，當時太太有病，我搵唔到任何嘅方法去幫佢，咁啱有個朋友，佢有癌病但決定唔再睇醫生，我鬧佢痴線，佢就同我分享教會見證，我就去教會睇吓搵個當事人，因為呢一件事，我認為唯一出路就係靠耶穌。」苑仔就話尹天照演技高超，仲話對方走到鏡頭前，會「鬼上身」：「我試過有一次得埋位，同其他人圍埋吹水，點知睇見佢做戲，不知不覺比佢吸咗眼球！我估佢最唔順超就係捉唔到我返教會，唔知佢仲有冇恆心說服我呢？」