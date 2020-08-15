劉心悠傳為同性戀網文女主角　IG再上載「小孩照」疑復合？

日前劉心悠這個名字忽然登上了微博熱搜榜一位，事緣網上流傳一個關於「姐姐和小孩」的同性戀故事，據網民猜測，這故事中的主角「姐姐」疑為劉心悠。2012年，一名在多倫多大學上學的女網友在論壇上載一篇名為《和一個算是三線女藝人曖昧了1個月》的文章，文章內詳盡地紀錄了自己和一位女藝人的戀愛故事，該女藝人稱呼女大學生為「小孩」，而「小孩」則稱呼對方為「姐姐」，「姐姐和小孩」的故事由此誕生，「我能給你的我真的都想給你小孩」等甜蜜對白，當時已掀起網民熱烈討論；但二人當時大概以分手收場，但最近復合傳聞卻傳得沸沸揚揚。

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至於網民推論「姐姐」疑為劉心悠原因是，她在2014年曾於個人IG上載了一張手繪小孩的照片，並寫道：「很多事情其實沒有對或錯，只是對自己好或不好而已。」而在今年七月，她再度上載同一張小孩照片，眼尖的網民發現這次的照片過了膠，劉心悠寫道：「My goal is not to be better than anyone else, but to be better than I used to be.（我的目標不是要比其他任何人都要好，而是要比以前更好。）」而當初上載故事的「小孩」論壇簽名亦改成了「We might as well just be together（我們還是在一起吧）」事件掀起熱討後，網民紛紛湧入劉心悠的IG，並在兩張「小孩」的照片下祝福她幸福。

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不過，劉心悠方面向《香港01》表示對事件沒有任何回應，而劉心悠本人亦有回覆其他傳媒：「唔係事實嘅事，我唔回應啦！」