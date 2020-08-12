岑寧童疑企跳被送院　媽媽謝寧表示一場誤會

岑建勳與前港姐冠軍謝寧所生的囡囡岑寧童，今日突然傳出在家中企跳，報道指她在油麻地覺士道1號德成台高處持刀危站，消防及救護到場後，她曾返入房中，但依然反鎖自己，直到談判專家到場協助，岑寧童才態度軟化，最後送往伊利沙伯醫院檢查。

岑寧童（圖左）和媽媽謝寧（圖右）。（資料圖片）

媽媽謝寧在接受其他傳媒訪問時，指這件事是一場誤會，囡囡只是身體不適，但家中傭人過份緊張才會報警，而岑寧童在醫院檢查過後並無大礙。

岑寧童有份參演ViuTV劇集《理想國》。（螢幕截圖）

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