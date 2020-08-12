張衛健17歲輟學養全家壓力爆燈：有家人比我養其實係好幸福

張衛健當年為供胞弟在海外讀書而輟學。(影片截圖)

馬浚偉嘅清談節目《緣來自咖啡》最新一集請來張衛健做嘉賓，節目中，問到張衛健無論係性格、或過往所演的角色都看似樂觀，但本身是否也樂觀。張衛健表示自己加入TVB時，星途確係唔順暢、唔開心。「我16、7歲就要養起全家、到加入TVB後一直無機會做男主角，而大家都知TVB人工唔係好勁，我係入不敷支，甚至去到真係無錢食飯，但我一直都好開心。17歲養家我係好大壓力，因為剛中學畢業，但有家人比我養其實係好幸福。」張衛健曾透露父親係一名船員，雖然經常出海在家時間不多，但他每次返家時就會虐打家人，其後父親因有外遇離婚，張衛健成了家中的經濟之柱。

「唱咗咁多年、演咗咁多年,而家拎劇本上手都已經唔知點去演。」張衛健表示曾與不少圈中問題談討呢個問題,當中包括陳奕迅。(影片截圖)

節目中，張衛健提到自己在TVB時雖然做極都係小角色，但認為可以以自己興趣作為終生職業已經很幸福。「你而家無，唔緊張，雖然人工唔多，但都叫有，到今時今日我都一直係呢種阿Q精神。」早年張衛健將工作重心轉移內地，但作品並不算多產，他指自己時常刻意收埋自己，每隔3至5年左右再出來做一件事，這樣可使他有強烈的渴望感。「我永遠去做一樣嘢，都要培養自己有好強烈嘅渴望感，好似唱《身體健康》時，監製話OK，我要求唱多幾次，其實無原因，就係因為好想唱。至於做戲，就會擺更多嘅渴望，帶著好強烈嘅渴望去演、好愛呢個角色，然後會認為自己係呢個人，我完全會認為自己孫悟空。」

張衛健唔認為有車有樓就係快樂,有感快樂被社會定義了。(影片截圖)

問到如何保持樂觀心態，張衛健認為大家要先搞清楚快樂的定義，是否有樓有車就一定快樂、是否為生存就要要犧牲生活。「我連乾炒牛河食唔起時，我係保持緊自己嘅生存能力 ，但當時我生活質素、心態 、心境等等令我認為自已係生活中，因為我有目標、唔等運到、用時間精神去創造機會。」