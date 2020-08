王敏德與馬詩慧的長女王曼喜(Kayla)經常於IG同大家開心share她的性感靚相。自從她去年底與女攝影師Elaine Chen相戀後,就不時於IG post她與女友的甜蜜合照放閃,而她有不少靚相都是由女友為她操刀拍攝。呢日她就於IG post了女友為她和愛犬影的一張靚相,相中的她和狗狗一起置身於浴缸,她留言表示:「When he wants to take a shower with you」大熱天時狗狗都想同主人齊齊出浴涼快一下。

王曼喜好鍚佢隻狗狗。(王曼喜ig)

