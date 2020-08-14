畢彼特又傳新戀情！今次輪到呢位英國天后　大纜都扯唔埋？

畢彼特與安祖蓮娜祖莉婚變已將近4年，兩人雖沒有正式離婚卻都早已取回法定單身身分，眼看畢佬這些年始終沒有公開的新戀情，除了影迷替他著急，八卦刊物更是失去耐性，因此演藝圈內所有單身女性都幾乎與他扯上關係。最新「New Idea」雜誌竟稱畢彼特可能和變瘦、甩掉十多公斤贅肉的英國歌后Adele擦出火花，令外界瞠目結舌。

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根據「New Idea」引述不知名消息來源說法，畢彼特不但覺得Adele很美，每一次相處都被她逗得哈哈大笑，因此對她的好感逐漸增加，Adele對於畢佬也不是完全沒有任何感覺，她曾經將4年前的紐約演唱會獻給他，證明在心目中有為他留一個特殊的位置，兩人並不像乍聽之下那麼奇怪，是真有一些發展的可能性。

畢彼特、Adele（GettyImages）

但專門打臉八卦的網站澄清，Adele當年是把演唱會獻給畢彼特與安祖蓮娜祖莉夫婦、不是只有畢佬一個，且她在演唱會上表示聽到他們分開的消息太讓人傷心，所以她對畢佬應該沒有別的想法。再者Adele粉絲推測她疑似已有新的男友，不太有機會與畢佬有任何發展。

最重要的則是畢佬三不五時就被八卦刊物傳新緋聞，彷彿他不早一天宣告有新戀情，娛樂界所有單身女藝人都會成為他的目標，其實他現在最在乎的還是陪孩子們成長，不那麼急著想找尋新戀情。

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