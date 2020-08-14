新冠肺炎｜江嘉敏皮膚出疹測試後呈陰性：差唔多用成個月糧睇醫生

25歲無綫藝人江嘉敏（Kaman）早前在拍戲後，突然發現大腿上出現紅疹，她立即停止所有工作安排，前往進行新冠病毒肺炎檢測，之後一直留在家中等待化驗結果。結果Kaman今日（13/8）在IG上與粉絲宣布好消息，指自己病毒檢測結果呈陰性（Not Detected），配文Po上一張戴眼鏡的素顏相，以及一張大腿出紅疹和化驗報告呈陰性的相片，指自己「開心到素顏落街食咗個飯」。

Kaman又寫上：「其實如果唔係緊密接觸者，或者冇病徵嘅人，真係唔使去check住，因為醫護人手不足，加上個test數量又唔係多，只要我哋多注重衛生，勤力洗手消毒，其實已經足夠。」又自嘲自己「素顏去嚇人」，但是粉絲得知她沒有感染肺炎後都為她感到開心，更有粉絲大讚她：「你戴眼鏡好靚啊」。

至於當初為何會走去做檢查，江嘉敏接受《香港01》訪問時解釋：「之前拍劇，有一場係要浸浴，可能因為啲水有少少熱，所以表皮輕輕灼傷，即時甩皮，又紅晒，之後大臂嗰度仲生咗啲紅色粒粒，之後走去同監製講，佢就好緊張咁話：『死喇，係咪COVID-19呀？』因為其中一個病徵係生紅疹，同埋呢段期間，做嘢關係，我都見咗好多人，為安全計，我就去咗做個Test，已經用咗幾千蚊，仲去咗睇幾次皮膚科，專科都係千千聲，又睇埋中醫，差唔多用咗成個月嘅人工去睇醫生呀陰公。」

Kaman話自己素顏去嚇人。（IG@江嘉敏）

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