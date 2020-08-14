早霸王｜痴心女聽眾暗戀20年欲表白　點解森美最終竟然拒絕 ?

女聽眾Fanny今日本身打算透過《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」表白暗戀多年嘅對象，本身成件事都幾浪漫，但最後竟被森美勸阻，並寄語「愛佢就放佢走」，點解會咁呢？

女聽眾暗戀對方多年,直言對方了不起。雖然期間曾與別人拍拖,但都不及暗戀對象好。(影片截圖)

Fanny表示15歲時因為報讀一個課程而認識身為導師嘅佢，亦曾在17時向對方表白。「當時係衰咗，應該係身份問題。我已經都40歲啦，近排知佢仲未結婚，覺得自己有機會。」Fanny表示由於認識暗戀對象嘅屋企人，所以不時都會知道對方嘅生活同感情狀況。「佢哥哥知道我情況，所以就俾咗佢電話我，呢半年開始WhatsApp。」

但原來女聽眾一直都只係暗暗地戀,無任何實際行動。(影片截圖)

暗戀咁多年，連電話都要透露第三方先得到，到底係Fanny太含蓄，定對方神聖不可觸及呢？就連森美都忍唔住話：「你而家好似當咗郭富城係老公咁」指Fanny將暗戀對象偶像化，但Fanny就解釋係想給予大家空間，又認為少聯繫係好事……呢個邏輯似乎早已注定了戀情會無疾而終。而森美亦指出「你可以愛佢，但喺佢角度嚟講，你只係一個好普通嘅人。」

電話傾唔夠3日就被對方封鎖……態度都好明顯。(影片截圖)

Fanny又指自己表白有夠獨特同創意，認為自己有勝算，但亦透露同對方溝咗3日，就被對方封鎖WhatsApp。「我本身plan好晒要同佢傾咩，不過佢一直都無回我，直到第三日佢一次過回我，話唔鍾意我，同請我唔好繼續煩佢。我有講返自己對佢感覺，又講好可惜點解唔可以一齊……」原因真係好簡單，咪就係唔鍾意囉。愛情專家森美指出：「重點唔係你等、愛佢幾耐，呢啲唔係好重要，重要係你同佢溝通咗幾耐。你諗幾浪漫都好，佢係感受唔到，你情濃時，佢都要感覺到情濃。你而家係單戀，同你鍾意郭富城一樣。」聽完分析，Fanny直言非常灰，森美指一段愛情的存在唔一定要開花結果，仲反問Fanny如果迫對方鍾意自己，是否會更灰。

森美最後都無幫女聽眾打電話。(影片截圖)

Fanny最後不得不承認灰，並謂好心痛。森美最終都唔肯幫佢打呢個表白電話 ,並加以安慰：「你要知道你愛佢，佢唔一定要愛你。如果佢封鎖你，你唔應該搵佢。你而家係想自己開心，你係愛自己。如果你愛佢就放佢走。」暗戀多年嘅感情被森美一語道破，Fanny十分失落，但亦表示會接受森美建議由悲傷中走出來，再投入一段新感情。