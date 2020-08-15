【中國新說唱3】首季冠軍GAI任導師串過吳亦凡　爭議頗大評論兩極

由吳亦凡、潘瑋柏、張靚穎、朴宰範（Jay Park）、GAI（周延）擔任明星製作人的綜藝節目《中國新說唱》第三季於昨日（14日）首播。有別於前幾季，今次海選不設鏈條數量，即導師們想選多少位Rapper都可以。

當中GAI作為《中國有嘻哈》的冠軍，以製作人身份回歸節目，想不到首集就爭議頗大。他身穿白色套裝，架著副黑超出場，面無表情，氣勢十足，可能因此令大家有些緊張，好幾個參賽者不是忘詞就是發揮失常，GAI不聽完就直接走人，導致多位參賽者遭淘汰。

首集播出後，GAI受到頗大爭議。（視頻截圖）

雖然看上去很冷酷，但GAI每見到一位Rapper都會同對方禮貌地打招呼或者握手，當時一名叫做「痞老闆」的參賽者，在GAI伸出手後，他裝作要握手，結果順手摸自己頭髮，之後再握住對方的手，GAI當下說了「謝謝」便走向另一位Rapper。

GAI在訪問中解釋當時並不想淘汰對方，只想對方冷靜下先。（視頻截圖）

不過，GAI之後再次給予痞老闆第二次機會，對方仍在其身上比劃，還用一些小道具，挑釁味十足，但並未展現出Rap實力，因此慘遭淘汰。

第二次痞老闆的行為相當挑釁，在GAI身上比劃，他已經面露不悅。（視頻截圖）

大部分Rapper，GAI都無給予第二次機會，最後更被包圍紛紛向其索要多次機會，但GAI認為每個人都需要機會，自己沒有好好珍惜機會，是沒有hip-hop精神，當時痞老闆更向GAI道歉，他立即回應道：「說唱歌手不能說對不起」，每個人都應該認真對待比賽，錯過機會不是一句對不起可以換回來。

+ 5 + 4 + 3

對於GAI首集的種種行為與言語，網友們意見不一，有網友認為，GAI這樣嚴格是公平公正，就應該以實力說話，大讚他硬氣、有態度；但也有網友指GAI太裝腔作勢，每位Rapper都用了一年時間準備，至少應該聽對方唱完，這才是尊重對方，並表示Rapper不等於傲慢，有態度不等於無禮貌，難以接受他這樣的做法。

相比之下，另兩位製作人吳亦凡與張靚穎對Rapper們的態度非常溫柔隨和，令眾人倍感親切，贏得不少觀眾好感。