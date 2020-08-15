【東張西望】酒店浴室玻璃門離奇粉碎　模特兒浴血破相竟不獲賠償

無綫節目《東張西望》日前播出的一集，當中講述一位model於酒店被浴室玻璃門爆裂割傷，可謂相當駭人。該位名叫Emily的model以拍攝珠寶首飾以及汽車等平面廣告為主，大部分時間都要騷出她的一雙手兼影大特寫。她早前入住一間位於九龍灣的酒店時，在沐浴後推開浴室玻璃門之際，玻璃門竟突然離奇粉碎，玻璃碎濺滿地，她即時被玻璃割傷手致滿手鮮血直流，令她浴血當場，她忍着痛楚狼狽地致電酒店大堂求救。

Emily以拍攝珠寶首飾以及汽車等平面廣告為主。(節目截圖)

然而酒店職員上來居然沒有第一時間為她施救，而是查看房間情況，並到浴室確認玻璃門真的碎了，證實她真的是受了傷，才去拿急救用品為她止血，並替她召喚救護車。Emily結果住了一晚醫院，左手其中三個傷口共縫了10針，每個傷口都很近血管和神經線，且有機會留下疤痕。Emily更因為受了傷而失去了多個工作，在未來起碼兩個月都不能夠接job，有廣告商直言嫌棄她的傷痕，甚至有一家公司告她履行不到合作所訂的工作，要求她賠償港幣4萬多元。

Emily向主持阮嘉敏講述事發經過。(節目截圖)

最令Emily氣憤和感到無助的，是酒店方面竟然沒有對她說過一句對唔住又或是不好意思，沒有提出過任何賠償方案，將責任推卸給保險公司，還要收足Emily當晚的房租且不給予延期入住，但其實她留醫了，根本就沒有住過那間房。節目主持阮嘉敏致電酒店職員查問賠償事宜時，更遭對方cut線，態度十分之惡劣。不少網民都留言叫她們將該酒店開名，好讓大家避免入住該酒店。

Emily被玻璃傷到成手傷口。(節目截圖)

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