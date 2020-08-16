星級美顏秘方│54歲溫碧霞靠水果護膚　分享抗衰老美白果汁配方

54歲美魔女溫碧霞（Irene）多年來保持少女身材及白滑肌膚，她早前在社交平台，分享了自己喜愛的3款鮮果果汁配搭，說這是她的護膚秘訣！

Irene雖然年過50歲，但皮膚依然緊緻白滑，她日前在社交平台分享自己的果汁護膚秘方。（影片截圖）

蘋果+紅蘿蔔

Irene大讚這個組合非常甜美！（影片截圖）

蘋果營養成份高，含有豐富維他命C，可以提升免疫力、抗氧化、抑制癌細胞與血管增生，有保健功效，集美容排毒美白於一身；紅蘿蔔被日本稱為「東方小人參」，含有豐富的β-胡蘿蔔素、纖維素及各種人體所需的礦物質，抗氧化抗衰老，可降血壓、降血糖、護心臟、提高免疫等，又能刺激皮膚的新陳代謝，使皮膚細嫩光滑，臉色紅潤，而當中的維他命A更有助明目。Irene大讚這個組合「榨出來的味道非常甜美」。

檸檬+蘋果+蕃茄

這個配搭除了可抗衰老，同時具有超強美白功效。（影片截圖）

Irene最愛檸檬，每天都喝大量檸檬水。檸檬含有豐富維他命C，有美白抗氧排毒功能；蕃茄含有 13種維他命及17種礦物質，更含有大量的蕃茄紅素，具有抗氧化功能，同時亦有抑制癌細胞增生的作用。

蜜桃汁

蜜桃非常適合女士食用！（影片截圖）

蜜桃具有補益氣血和養陰生津的作用，當中所含的維他命B和C，調節新陳代謝，達至養顏美白袪斑延緩衰老的效果，是一種非常適合女性的水果。不過注意蜜桃糖份較高，過份食用容易致肥。

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