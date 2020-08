新冠肺炎疫情在全球肆虐,韓國曾經是一個重災區,如今當地依然受到疫情的威脅,大家都不敢鬆懈,繼續做足防疫措施,外出都必定會戴上口罩。有「腰精女」之稱,現年29歲的韓國模特兒,兼新一代的IG女神申才恩當然也不例外。

申才恩是韓國IG女神。(申才恩IG)

呢日她就於IG post了兩張靚相,相中身穿泳衣浴袍的她,即使是去游水又是享受日光浴,都載着口罩上陣。她留言問道:「When will we finally be over Covid?」到底疫情最終會什麼時候才完結?相信所有人都希望疫情快些完結。

佢連曬太陽都要載上口罩。(申才恩IG)

