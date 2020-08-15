「飛輪海」成員近況逐個睇　吳尊湊仔為樂炎亞綸榮升CEO

由汪東城、吳尊、炎亞綸及辰亦儒組成的台灣偶像組合「飛輪海」，自2005年出道後就吸納大批粉絲，涉獵歌影視範疇的他們火速紅遍亞洲。可惜之後屢傳不和，四位成員各自單飛發展，「飛輪海」亦正式解散。時至今日，他們的近況又是如何呢？

由汪東城、吳尊、炎亞綸及辰亦儒組成的台灣偶像組合「飛輪海」，自2005年出道後就吸納大批粉絲。（網上圖片）

辰亦儒變身肌肉型男 拍片教做Gym

39歲的辰亦儒今年年頭突然宣布與細8年的曾之喬結婚，原來二人早已秘戀長達十年。婚後的他們不時在社交平台高調放閃，據指熱愛投資的辰亦儒更買下市值5千萬新台幣的豪宅送給太太。早前曾之喬透露於2009年拍攝劇集《愛似百匯》時便對辰亦儒一見鍾情，覺得雙方個性可以互補不足，便開始力追男方。

39歲的辰亦儒今年年頭突然宣布與細8年的曾之喬結婚。（辰亦儒IG圖片）

辰亦儒不時在社交平台上載做Gym操肌影片，擁有八嚿腹肌的他更會拍片教授鍛鍊肌肉的方法。現時的辰亦儒比起以前更大隻，對自己的身形更有要求。

點撃睇下辰亦儒有幾大隻：

+ 16 + 15 + 14

「男神爸爸」吳尊湊仔為樂 爆肌身形不輸當年

同樣已婚的還有40歲的吳尊，2004年與汶萊華人林麗吟結婚後育有一子一女。近年吳尊主力北上發展，最為人記得的是他在2014年帶同女兒Nei Nei一同參與內地真人騷《爸爸回來了》，及後在2017年與Nei Nei和兒子Max再次參演《爸爸去哪兒第五季》。吳尊對子女非常溫柔，加上多年來俊俏的外表，成功吸納不少「媽媽級」粉絲。

吳尊與Neinei和兒子Max再次參演《爸爸去哪兒第五季》。（網上圖片）

吳尊現時主力出演內地綜藝節目，以及照顧他的一對寶貝仔女。他經常在社交平台大曬一家四口溫馨家庭照，直言不想錯過小朋友成長的每個瞬間。所以工作之外，吳尊會將所有心機、時間放在家庭上，陪伴太太和子女，絕對是顧家好男人。吳尊的顏值和爆肌身形一直都保持得非常好，「男神爸爸」當之無愧。

點撃睇吳尊溫馨家庭照：

+ 10 + 9 + 8

炎亞綸榮升CEO 創立自家乾拌麵品牌「炎選絕品」

34歲的炎亞綸仍然活躍於幕前，去年宣布離開已合作15年的華研國際音樂，並自立門戶創立工作室。除了參演電視劇、電影外，炎亞綸更首次擔任節目常駐主持，在《36題愛上你》中與吳姍儒和唐綺陽合作，挑戰多方面發展。

喜歡下廚的炎亞綸更與好友合資約七位數，自己做老闆創立品牌「炎選絕品」。（炎選絕品官網圖片）

另外，喜歡下廚的炎亞綸更與好友合資約七位數，自己做老闆創立品牌「炎選絕品」，推出四款口味的乾拌麵。身為CEO的他不遺餘力，努力研發新口味以及改良乾拌麵的包裝。

點撃睇炎亞綸近照：

+ 7 + 6 + 5

汪東城副業經營有成 自家時裝品牌主打街頭風

副業經營有成的還有38歲的汪東城，2014年與好友王友良投資千萬新台幣成立「東友企業」，更成功取得小丸子台灣代理權，非常厲害。近年轉戰內地發展的他更設有自家時裝品牌「MJO星球」，主打年輕街頭風，身為老闆的汪東城更是品牌的御用模特兒。

汪東城設有自家時裝品牌「MJO星球」，主打年輕街頭風。（MJO星球FB圖片）

不過，汪東城的外貌最近成了網民熱烈討論的話題，有不少人認為他跟之前完全不同樣，仍有人認為是化妝技術進步了。無論如何，「飛輪海」四位成員現今都各有發展，粉絲們可以放心了！

汪東城的外貌被網民熱烈討論，睇下佢個樣有冇唔同：