【使徒行者2】「綠葉王」曾守明遺作之一　病逝後戲份無故被刪？

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場一直有不少捧場客，最近便翻播2017年重頭劇《使徒行者2》，有指安排是為林峯回巢演出的台慶劇候補《使徒行者3》造勢。劇集今晚（15/8）播到第17集，除了「樂少」周柏豪和「天堂哥」袁偉豪的精彩打鬥場面，「Ben Sir」魏焌皓與蒙面男打鬥一幕亦值得留意，因為飾演蒙面男的正是已故「綠葉王」曾守明。

點擊下圖觀看魏焌皓與曾守明打鬥的場面：

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若果細心觀看以上截圖，應該會留意到蒙面男並非完全由曾守明一人飾演，當中夾雜一些由其他演員亮相的畫面，疑似因為動作場面太激烈，須由替身代為演出。另外，維基百科《使徒行者2》條目內亦有一則未知真假的相關資訊，指曾守明本來在《使徒2》中還有其他戲份，但播出時卻只剩下蒙面打鬥一幕，更沒有在演員名單留名，更稱「原因相信是因此劇播出時他已故，因而戲份被刪除」。

曾守明2017年4月23日到廣州登台時突然暈倒，送院搶救無效，終年58歲。圖為他登台時的最後照片。（微博/@王薛儼）

的確，第17集的片尾演員名單沒有曾守明的名字，不過維基百科所示的資料確實令人費解，因為曾守明的遺作不僅只有《使徒行者2》一部，《降魔的》（2017）、《誇世代》（2017）等劇集都沒有以此為由而刪減其戲份，而他生前最後一部劇集《大帥哥》（2018），亦有留名、留戲份，因此如果有關戲份確有刪減，決定應由其他原因所致。