【反黑路人甲】女一馮盈盈變路人　高海寧勢強取代內地版海報位置

2016年香港小姐冠軍馮盈盈 (Crystal) 近年備受無綫力捧，工作機會不斷，無論拍劇或是做主持都發展得相當之不錯，她於《萬千星輝頒獎典禮2018》更勇奪「飛躍進步女藝員」。Crystal的演出機會極多，她在新劇《反黑路人甲》(前名《極度怪咖》) 更擔演女主角之一，佔戲極重。然而近日就發現她於該劇的內地版宣傳海報中，由原本港版內處於當眼的中間位置，變成只佔旁邊很小的位置，彷如是配角似的，另一女主角高海寧則佔盡了最搶眼位置。

Crystal近年備受無綫力捧。(馮盈盈ig)

有指該劇的內地版海報有此安排，是因為Crystal曾於參選入行前熱衷在網上討論政治，當中涉及她的政治理念，所以頗為敏感，且她又不時加插粗口助語詞，故她亦有「粗口港姐」之稱。Crystal入行後，她過往的政見和留言便被翻出，她曾對自己爆粗談政治表示是因當時係年少無知，以後會多加注意言行舉止。她又解釋自己只是愛之深，責之切。不過亦有指可能是因為高海寧於內地劇《三十而已》的勢頭，才把她放在最當眼的位置。

高海寧都是該劇女主角之一。(高海寧ig)

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