【多圖】姜濤台灣拍劇竟然做配角？　高大靚仔男主角身份搶先曝光

今時今日，最緊要繼續有工開！

好似ViuTV選秀節目《Good Night Show全民造星》（2018）而衍生出來的人氣男子組合MIRROR，面對2020年新冠肺炎肆虐、演藝界幾乎全線停擺的超級慘淡局面，12子依然有新歌和新節目推出，實在還得神落。

早前隊中三位成員，包括人氣王姜濤、「大表哥」Stanley（邱士縉）和Anson Lo（盧瀚霆）完成新歌《IGNITED》和單飛作品《Burn Out》派台宣傳之後，已前後腳飛往台灣，首先完成14日自我防疫隔離，然後立即開工，當中「大表哥」已率先開工，八月初加入《塵沙惑》劇組，同劇陣容有莊凱勛、張榕容、劉冠廷和魏蔓，大概要花兩個月時間完成拍攝。

姜濤完成MIRROR新歌《IGNITED》的派台宣傳工作後，隨即飛往台灣，經過14日自我隔離後，即將加入新劇的拍攝工作。（資料圖片）

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姜B留台灣4個月 新劇與蔡凡熙合作

至於姜濤，完成隔離之後，不時在IG公開「日程」，日頭跑步，夜晚打波，有時會在台北街頭自拍，甚至抽空發帖為口罩品牌做宣傳，一點也沒有偷懶。事實上，按照工作時間表，「姜B」近日應該開始要加入劇組，不過並非「大表哥」參與的那套《塵沙惑》，而是另一套新劇。據經理人花姐指今次姜濤會在台灣逗留大概4個月，「今次佢喺套劇入面算係第二男主角，但劇名係咩就仲未可以講。」

蔡凡熙曾與郭書瑤在台劇《通靈少女》合作，飾演謝雅真的同學兼男友何允樂。（蔡凡熙facebook專頁）

據了解，將與姜濤合拍新劇的男主角，是現年23歲的蔡凡熙。2016年獲導演九把刀相中，參演電影《報告老師！怪怪怪怪物！》，翌年正式出道，在HBO與公視合拍的連續劇《通靈少女》擔正，跟「瑤瑤」郭書瑤是情侶，有大量對手戲，同年又演出連奕琦執導的電影《痴情男子漢》，結果《通》和《痴》分別讓他獲得「第52屆金鐘獎」迷你劇集／電視電影新進演員獎提名，和「第54屆金馬獎」最佳新演員提名，加上他身材高䠷、帥氣面孔和陽光笑容，當年一度曝光率極高。至於今次姜濤會跟蔡凡熙有多少對手戲，就要留意台灣媒體稍後更多跟進報道了。

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