前亞視藝人楊正軍轉行做水底攝影勉強維生：香港全職做嘅得兩個人

前亞視成員楊正軍自2016年亞視「熄機」之後回復自由身,當時接受傳媒訪問時,正軍曾透露過自己打算去「Working Holiday」。而亞視熄機之後,正軍亦幾近絕跡幕前,事實上他亦如自己所說,到了菲律賓實行「Working Holiday」。

亞視熄機後,正軍處理完亞視的尾糧追討事宜後便動身到菲律賓為一間溍水用品店工作:「其實我學潛水都有7、8年,當時就係覺得暫時唔想再做幕前,所以就決定過嗰邊試吓,一去就半年。去到嗰邊,我主要嘅職責都係教吓潛水、帶吓潛水同埋管理舖頭,順便又可以拍吓自己嘢咁,但點知同我想像中嘅唔同,因為當我嘅工作每日都要落水,到放假我真係想唞下唔落水,但唔落水又影唔到我想要嘅嘢!所以前後去咗一年,我就決定返嚟香港。」

楊正軍現時主要靠潛水溫食,即使是副業,也和潛水息息相關。(IG@kentyeung420)

回港後,正軍開始靠教潛水以及水底攝影為生,及後亦開設了個人工作室,為不同單位拍攝水底影片,收入非常不穩定:「其實水底拍影片呢一個行業喺香港行頭好窄,基本上全職做嘅,全香港只得兩個人,一個就係我,一個就係一位做咗十幾年嘅前輩。同埋我哋嘅主要巿場都唔係香港,係東南亞,例如日本、菲律賓、印尼、泰國呢啲,所以一接到Jobs就會離開香港,可能一去就幾個星期,甚至幾個月,一般都係幫一啲當地嘅旅遊局或者公司去拍水底片,(收入好?)叫做生活到囉,(同藝人比?)以前就穩定啲。不過可能因為我做過藝人嘅關係啦,做咗一段時間之後傾到啲器材嘅贊助,所以而家個成本就再低啲。」

曾為TVB《3日2夜》擔任攝影師 日本拍片被「恐嚇」

其實正軍的水底曾獲得多個行內知名獎項,例如「Asian Cinematography Awards - Best Underwater Cinematography Award」、「Finalist for Best Cinematography of an Asian Short Film」、ARFF AMSTERDAM, May 2019 - Best Cinematography Award (April-Tokyo)」等等,早前亦曾為TVB節目《3日2夜-帛琉》以及《Amazing Summer 形象廣告》擔任水下攝影師,問到有何難忘經歷,他笑言有一次到日本拍片被老闆「恐嚇」一定會被鯊魚咬:「當時拍攝嗰度都有過百條鯊魚,個畫面都好壯觀!(咁咪好危險?)其實見到鯊魚真係唔危險,大家只係被《大白鯊》嚇親!最主要係其實人類唔係鯊魚嘅食物,你有幾何見到有鯊魚咬死人?正常鯊魚係唔會傷人,除非有血啦。呢個問題幾乎每個學生都會問我見到鯊魚應該點算好,我會同佢哋講,嗱嗱聲影相啦!因為如果喺香港見到鯊魚真係好難得,你唔影相,無人會信你真係見過!」

一齊嚟睇吓正軍嘅作品: