宋熙年臨盆在即外出產檢兼購物　陳智燊狂噴消毒做錯一件事？

宋熙年下個月就係預產期，早前喺屋企慶祝生日，順道同陳智燊宣佈第二胎都係囝囝﹗（IG：@chanjason）

年初爆發疫情至今，大家最長試過幾耐無出家門？BB老人家同孕婦抵抗力較弱，更加係盡量唔好出門比較好。下個月就係預產期嘅宋熙年，一直都乖乖在家抗疫。呢日佢要產前檢查難得可以出街，同老公陳智燊拍片紀錄難得外出嘅一日。

除咗產前檢查，宋熙年甚少外出。（youtube：@sarah & jason影片截圖）

家中有小朋友老婆又就生得，片中見到Jason相當小心，非必要都唔俾老婆落車，自己做跑腿搬嘢買小食上車醫肚，撳電梯除口罩都會噴消毒噴霧，不過有網友就留言提醒口罩噴濕咗會影響防疫功效。

陳智燊買嘢上車俾宋熙年食，仲好小心先行噴消毒噴霧，再交俾老婆。（youtube：@sarah & jason影片截圖）

不過大家唔好學陳智燊噴口罩呀。（youtube：@sarah & jason影片截圖）

佢地留言話：「今年年頭疫情啱啱爆發嘅時候啲時間過得好慢，冇得出街，日日喺屋企，淨係可以去市超市...頭嗰三四個月，去到四五月真係幾辛苦。可能未適應或者唔認識呢種抗疫生活，當然另外有一種無形嘅緊張壓力。由年中開始，呢種生活習慣已經穩定落嚟，戴口罩、洗手、少出街,甚至乎唔出街已經係我哋接受咗嘅現實。講咗都無數咁多次，好期望呢個疫情過去。」

宋熙年難得出門shopping，都係買嘢俾囝囝。（youtube：@sarah & jason影片截圖）