陳奕迅扭腰勁舞撼木村拓哉表情包　100%撞look拍麥記廣告邊個型？

7月初才完成「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」慈善音樂會的陳奕迅,近日又有新動向,為連鎖快餐店「麥當勞」拍攝全新廣告,推廣手機App落柯打有超級着數。廣告一開始,就見到身穿桃紅色長袖衫再加牛仔褲的「E神」,一邊以「嘟嘟嘟嘟嘟」的方式哼唱品牌主題曲,一邊䟴䟴腳的跳扭腰舞,盡顯鬼馬本色。不過,原來「E神」這身造型,跟演出日本版廣告的木村拓哉100%「撞Look」,亞洲歌神大戰日劇天王,究竟邊個型啲?

答案是木村拓哉!事關今次「E神」拍攝的廣告僅15秒,時間太短,能夠發揮的空間有限。反觀木村拓哉去年參演日劇《Grand Maison東京》(港譯《摘星廚神》)飾演米芝蓮廚神之後,獲日本麥當勞相中,由今年年初開始正式擔任品牌代言人,並已先後演出多個「來點麥當勞(ちょいマック)」系列廣告,分別有「如何拿漢堡包篇」(ハンバーガー持ち方篇)、「Drive Through之歌」(ドライブスルーの歌)、「迷茫篇」(「迷う」篇)和「藉口篇」(「言い訳」篇)等等,旨在帶出加多少少錢就可以吃得更滿足,每個廣告都長15秒至30秒,而且超多近鏡,讓木村能夠盡快發揮。

貴為日劇天王,木村在廣告中盡顯「顏藝」,時而擘大眼時而闔埋眼,表情豐富,就連點樣拎起漢堡包都要Chok晒樣,不知道香港的麥當勞會否效法日本,將這一系列的廣告意念搬過來,邀請「E神」重新演繹一次?

陳奕迅為麥當勞拍攝的新一輯廣告剛於周一(17/8)推出。

於廣告中,Eason一身休閒打扮,身穿Sharp醒粉紅色上衣,搭配牛仔褲,突顯個人活力之餘,亦切合其鬼馬性格。(影片截圖)

木村拓哉為日本麥當勞拍攝的「來點麥當勞」系列廣告,造型跟「E神」可謂99.99%相似 ── 除咗型佬樣之外!(YouTube截圖)

木村拓哉去年參演日劇《Grand Maison東京》(港譯《摘星廚神》)飾演米芝蓮廚神之後,獲日本麥當勞相中,由今年年初開始正式擔任品牌代言人,並已先後演出多個「來點麥當勞(ちょいマック)」系列廣告。(twitter)

點擊下圖,欣賞更多木村拓哉的表情包: