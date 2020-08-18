陳奕迅扭腰勁舞撼木村拓哉表情包　100%撞look拍麥記廣告邊個型？

7月初才完成「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」慈善音樂會的陳奕迅，近日又有新動向，為連鎖快餐店「麥當勞」拍攝全新廣告，推廣手機App落柯打有超級着數。廣告一開始，就見到身穿桃紅色長袖衫再加牛仔褲的「E神」，一邊以「嘟嘟嘟嘟嘟」的方式哼唱品牌主題曲，一邊䟴䟴腳的跳扭腰舞，盡顯鬼馬本色。不過，原來「E神」這身造型，跟演出日本版廣告的木村拓哉100%「撞Look」，亞洲歌神大戰日劇天王，究竟邊個型啲？

答案是木村拓哉！事關今次「E神」拍攝的廣告僅15秒，時間太短，能夠發揮的空間有限。反觀木村拓哉去年參演日劇《Grand Maison東京》（港譯《摘星廚神》）飾演米芝蓮廚神之後，獲日本麥當勞相中，由今年年初開始正式擔任品牌代言人，並已先後演出多個「來點麥當勞（ちょいマック）」系列廣告，分別有「如何拿漢堡包篇」（ハンバーガー持ち方篇）、「Drive Through之歌」（ドライブスルーの歌）、「迷茫篇」（「迷う」篇）和「藉口篇」（「言い訳」篇）等等，旨在帶出加多少少錢就可以吃得更滿足，每個廣告都長15秒至30秒，而且超多近鏡，讓木村能夠盡快發揮。

貴為日劇天王，木村在廣告中盡顯「顏藝」，時而擘大眼時而闔埋眼，表情豐富，就連點樣拎起漢堡包都要Chok晒樣，不知道香港的麥當勞會否效法日本，將這一系列的廣告意念搬過來，邀請「E神」重新演繹一次？

陳奕迅為麥當勞拍攝的新一輯廣告剛於周一（17/8）推出。

於廣告中，Eason一身休閒打扮，身穿Sharp醒粉紅色上衣，搭配牛仔褲，突顯個人活力之餘，亦切合其鬼馬性格。（影片截圖）

木村拓哉為日本麥當勞拍攝的「來點麥當勞」系列廣告，造型跟「E神」可謂99.99%相似 ── 除咗型佬樣之外！（YouTube截圖）

木村拓哉去年參演日劇《Grand Maison東京》（港譯《摘星廚神》）飾演米芝蓮廚神之後，獲日本麥當勞相中，由今年年初開始正式擔任品牌代言人，並已先後演出多個「來點麥當勞（ちょいマック）」系列廣告。（twitter）

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