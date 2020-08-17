【愛回家】向《無痛失戀》致敬　洗腦KC唔再記得龍力王？

今日（17/8）最新一集《愛回家之開心速遞》向電影《無痛失戀》致敬，講述KC被飛勁痛苦，打算洗腦忘掉最愛外甥龍力王？

龍力王和KC在家中大吵一架，決定從此決裂。（TVB截圖）

之前「雷公」（白彪飾）智取接龍集團後，KC（歐瑞偉飾）和「大小姐」（林淑敏飾）都留在公司臥身嘗膽，幫「大龍生」（羅樂林飾）看顧公司，單純的龍力王（李偉健飾）則認為舅父和家姐兩人背叛了「大龍生」，因而對他們不理不睬。與龍力王一向關係親密的KC感到非常苦惱。他裝作鐘點工到龍力王家，打算暗中照顧外甥，結果被龍力王撞破，更趕走他不認他作舅父。

龍力王貼街招叫保安不要被KC進入大廈範圍內。（TVB截圖）

愛外甥心切的KC大受打擊，猶如失戀一般痛苦，個人終日呆呆滯滯。結果有人介紹他到一間無痛失戀公司進行記憶消除手術。KC決定進行手術，像《無痛失戀》主角 Clementine和 Joel一樣，打算抹掉愛人記憶以消除痛苦。此時龍力王回憶起KC對他的疼愛和關切，打算與他和好如初，豈料聽見KC要徹底忘記他，便急忙前往洗腦公司挽回舅父。

進行無痛失戀手術的KC心中充滿絕望，打算徹底忘掉龍力王。（TVB截圖）

此時KC結束手術，一臉癡呆地走在街上。龍力王絕望爆喊打算喚回KC記憶。KC一轉身，原來他不捨得龍力王，所以臨門一腳決定不做手術。最後兩人勁肉緊地攬住和好。KC又穿上女僕裝到訪龍力王家，打算繼續暗中照顧他和「大龍生」兩人，真是勁窩心。

龍力王爆喊想挽回KC，有幾分似青蛙。（TVB圖片）

今集龍力王爆發演技，淚如雨下地想喚起KC回憶，喊樣有點像青蛙。

KC穿起女僕裝，被「大龍生」嘲似「大山婆」。（TVB圖片）

KC亦破格穿起女僕裝，充滿人妻魅力，但被大龍生狠嘲似「大山婆」，勁慘。

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