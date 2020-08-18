一代內地網紅「忘愛哥」近況曝光　傳已結婚結婚生子走出陰影

內地網紅鼻祖「忘愛哥」在2010年因一張裸露上身，打扮MK的重口味照片加上金句「過去的就讓它過去，曾經畢竟只是曾經」而爆紅。日前，一個Facebook群組就舊事重提，讓不少網民都相當好奇「忘愛哥」的近況。

大家仲記唔記得「忘愛哥」？（網上圖片）

網傳原來忘愛哥原名郝帥，曾就讀於重慶郵電大學。於2014年，忘愛哥參加過大學男神活動，從最初默默無聞的末尾，短短四天一路飆升到前四名，可惜最後屈居第二。更有消息指忘愛哥早已結婚生子，老婆更曾奪得2014年WCS世界COSPLAY峰會佛山賽區冠軍。

有指他娶了靚老婆，但好快被澄清！（微博照片）

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可惜，他所謂的老婆就急急在微博澄清相中人並非忘愛哥：「別隨便找張我夫妻倆都不認識的照片來黑我老公……你們的面盲程度也夠可以的……」而另一版本，指「忘愛哥」厭倦了紙醉金迷的生活，決定回家養豬娶老婆。

早前更有文章指「忘愛哥」已走了陰影！（網上圖片）

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陳靜Dada好靚！（IG@dadachan）

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