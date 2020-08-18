【三十而已】童瑤執二攤演顧佳？原定女演員為偷食男痛失爆紅機會

陸劇《三十而已》刻畫30歲女性人生處境，童瑤飾演的女主角顧佳一手擊退小三，一手善後先生公司破產危機，全能太太的人設最受好評，但一開始顧佳其實是相中女星佟麗婭，卻疑因粉絲集體抗議，慘失爆紅角色。

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佟麗婭去年和江疏影、毛曉彤一起出席發布會，的確是顧佳第一人選，但粉絲對「顧佳」一角極度反彈，大致原因有三，一是不滿角色劇中經歷丈夫出軌，和佟麗婭本人有相同經驗，二是江疏影的角色「王漫妮」更像女一，接了等於為她抬轎，三是當時謠傳佟麗婭的老公由62歲劉威演出，粉絲認為兩人組CP不搭。

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粉絲接連留言：「嘴裡說著要做獨立女性，轉眼就接個老公出軌自己原諒的角色，你這是想把自己的人生再多拍幾次給大家看嗎？」、「還沒被綠夠？」、「不演女二，不演被綠的女人你就沒戲拍了嗎？沒這部養不活自己？」，洗版抗議她接《三十而已》。

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佟麗婭原是澄清：「現在網路上流傳的角色人設和我看到的劇本內容有偏差，演員好好演戲是第一位，謝謝大家的關心。」最後安撫無效，仍宣布辭演，稱是檔期不合：「很遺憾由於時間關係此次無法參演，期待下一次的合作。」

佟麗婭粉絲不滿她接《三十而已》。（微博截圖）

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