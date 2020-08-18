黃心穎停工年半生活依然富貴　被爆與RB泥鯭不時拍拖行超市

在港孭住兩層樓嘅黃心穎雖然工作未有著落，但生活happy ,主力湊狗仔以及幫家姐湊BB。（IG：@jacquelinebwong）

自去年4女爆出「安心事件」後，形象插嘅黃心穎一直停工至今，閒來弄狗為樂，及為三家姐湊仔，零工作下繼續過住周身名牌生活。有指係因為黃心穎係因為熱愛買樓嘅佢，早年先與家人擲近1,200萬買入油塘的Ocean One用作自住；另於2017年以850萬買入嘅啟德天寰，據知近日已成功放租，大大減輕了供樓壓力。

有指泥鯭同黃心穎已暗交半年。（IG@黃心穎）

感情方面，早在2月時黃心穎被發現與樂隊RubberBand成員泥鯭逛大型寵物店，全程有傾有講，及後泥鯭更自爆與拍拖多年嘅女友結唔成婚，回復單身嘅佢至6月時，再被發現陪黃心穎帶愛犬睇獸醫，頻頻見面，可見二人關係非淺。

RubberBand鼓手泥鯭去年領養唐狗「可樂」。（Instagram圖片：rubberband）

近日，有街坊向媒體報料稱，男方近半年間不時出現於大廈，更有人目撃二人曾行逛附近的超市。並透露泥鯭早年與家人買入嘅600呎的居屋王富榮花園，而物業已升值近千萬元，所以就算近年RubberBand工作量唔多，亦至少叫有樓喺手，生活唔憂大把時間陪黃心穎玩狗。

泥鯭年初時自爆與未婚妻分手！(IG圖片)

黃心穎到底有幾愛名牌?!