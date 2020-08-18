鍾楚紅貼送蛋糕合照賀蔡瀾79歲生日　皮膚白滑有光澤Keep得超好

60歲演員鍾楚紅（紅姑）與著名作家兼美食家蔡瀾相識多年，兩人從邵氏時期已有交情，曾多次合作；再加上紅姑亡夫朱家鼎與蔡瀾老友鬼鬼，所以兩人親上加親，交情深厚，不時都會約對方敍舊。

蔡瀾在79歲生日Po出一張蔡家三兄弟的兒時照。（蔡瀾微博圖片）

今日（18/8）是蔡瀾的79歲生日，早上蔡瀾已經在微博貼上一張蔡家三兄弟的黑白兒時照，並指自己已經「年老神倦」，故不逐一回覆網友的生日祝賀。而好友紅姑同日在微博貼上與蔡瀾的合照，並祝福他：「蔡先生，生日快樂​​​​」。蔡瀾轉發了該則帖文，再次回應表示：「謝謝大家的祝福，不一一作答，心領，心領。」

相片中的紅姑似乎與蔡瀾在茶樓慶祝生日，桌上放着一個白色小蛋糕，兩人精神飽滿。而紅姑雖然已經踏入耳順之年，但是皮膚也保持得相當不錯，非常白滑有光澤，吹彈可破。

蔡瀾轉發紅姑帖文，回應網友的生日祝賀指心領。（蔡瀾微博圖片）

紅姑雖然年屆60，皮膚仍然非常有光澤。（鍾楚紅微博圖片）

蔡瀾下年就正式踏入80歲了。（鍾楚紅微博圖片）

不少網友紛紛留言祝賀蔡瀾生日快樂，有網友感觸地留言：「睇到呢張相，好有感觸！諗番起，你去作客《今夜不設防》的時候，真的是看着看着掉眼淚，女神你和蔡先生都有身體安康，保持好心態天天開心！」亦有網友留言大讚：「蔡先生精神不錯」、「紅姑好美」。

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