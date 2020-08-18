陳偉琪懶理被Foul出《愛．回家》傳聞　行山同野豬合照心情勁靚

有傳因屢屢行為失當而被無綫Foul出處境喜劇《愛．回家之開心速遞》的「細龍太」陳偉琪（Vicky）近日密密在Instagram出Post，不時出海玩槳板享受陽光與海灘，而她在暴風雨前夕的今日（18/8）更與女友人行山，似乎心情大靚，一點也不受被Foul傳言影響。

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陳偉琪今日到山頂行山，大曬玉背。（IG@vthechan）

Vicky在IG上載多張行山照片，除了曬腰騷牛油果斜孭袋的靚相之外，還有一張是她與野豬的合照，只見她手指野豬，笑得燦爛，似乎完全不受被Foul傳言影響。她又配文寫上：「暴風雨前行山奇遇記」；又透露自己行山期間一直都戴着口罩，為影相而除下口罩一秒，十分謹慎。有網民勁窩心地提醒她八號風球現正來臨，勸喻她盡快回家。

Vicky行山時發現野豬，與女友人除下口罩影相。（IG@vthechan）

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