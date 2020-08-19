【開工大吉77】雪梨自認當年好任性　為生仔放棄工作：唔想墮胎

雪梨日前作客好友苑瓊丹主持的節目《開工大吉77》訪問，大談當年因懷孕而急流勇退的點滴，她說：「年家姐都好紅，我光芒係超越咗佢，又要拍電影又要拍電視。當年就係拍徐少強投資嘅電影而認識對方，一開始大家都好Cool，片場見到都係打個招呼，直到去泰國拍電影時，他帶我去大型宴會當眾錫我一啖，我就深深愛上了他。當年我只得15歲，我形容當時係天真無邪、係驚喜啊，你大我十幾年都會死喺我手度！」

雪梨接受好友苑瓊丹主持節目《開工大吉77》訪問回憶當年。

雪梨就話對方為人浪漫，雙雙墮入愛河，但熱戀期間卻被家姐米雪反對：「我家姐反對，專登飛來泰國，去徐少強房間叫我走，好惡咁叫我買機票返香港，我話呢度未拍完，死都唔肯走，佢就激氣自己返香港。」

雪梨一對仔女徐偉棟及徐頴堃相繼入行。（IG：@ericacwk）

徐頴堃早前貼出同雪兒對手戲截圖，拚埋當年媽媽雪梨劇照，相當有紀念價值。（IG：@ericacwk）

當年雪梨懷孕消息震驚娛樂圈，當時亦為愛兒放棄事業：「知道懷孕時仍有工作在身，都未見肚就拍埋先。我任性又深愛、又唔想墮胎，所以決定生BB。為生仔而放棄工作，我從不後悔，因為我過緊另一個階段、角色。直到我女兒出世之後，就與徐少強分手，當時好像傷心了半個月，就去亞視繼續工作。雖然呢十幾年都冇咩緋聞傳出，啲人以為我驚咗，實際係地下情，仲好多個添，不過依家就冇喇！我遇到幾個都係一腳踏兩船嘅人，阿媽都話我命水係咁。」

雪梨話自己任性又深愛、又唔想墮胎，所以決定生BB，為生仔而放棄工作。

復出工作後，交由母親照顧子女，幸好兩兄妹關係親近，令雪梨專心工作：「因為以前我年紀輕唔識湊，用錯方法以為打佢、鬧佢就得，用錯上一代嘅教法，所以一直都好內疚。到後期我同阿仔道歉，依家好似朋友咁教佢，嗱，18歲有性衝動，記得買個避孕套唔好搞出人命，要有經濟能力先好有BB。」