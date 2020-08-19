程美段拒與林作賣保險　轉頭搵呢位歌手取經：﻿我會繼續努去學習

程美段搵吳浩度取經。(kiwichingg@ig圖片)

性感女神程美段（Kiwi）早前宣布自己投身保險業，又拍YouTube片推介她主理的「無壓力式保險理財諮詢平台」。她接受訪問時指現時樂圈環境慘淡，所以暫以做保險為先，但仍會維持娛樂圈的工作。程美段又透露林作亦有向她招手，但有感大家的方式不太相同，故沒有接受。

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雖然程美段拒與林作合作，但今早佢喺IG上載一張同吳浩康嘅合照，並留言表示：「今朝早打風，﻿於是約咗位前輩﻿食埋個Lunch先返公司，分享咗好多保險業嘅經驗同意見，﻿我會繼續努力去學習㗎。」而吳浩康其後亦有回覆她「希望能夠幫到你」，其實今年37歲嘅吳浩康，早前因被唱片公司投閒置散，當時他為了生計，除兼職教泰拳賺外快，仲去考埋保險經紀牌照，由trainee到正式考到sales牌，十分積極。

唔少人都想跟林作搵食。(jolamchok@ig圖片)

林作過去曾在IG分享保單數量英雄榜照片，並指自己一個月成功做了27張保單，月入約24萬，又指唔少人都想跟佢搵食……有圖有真相，但程美段竟然選擇向吳浩康取經，點解呢？！