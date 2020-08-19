肥媽老公肺炎兼血管閉塞住院　病房做運動減壓：要喺度打圈行！

66歲肥媽（Maria Cordero）和葡籍丈夫Rick結婚21年，兩人一直非常恩愛。3年前Rick罹患肺腺癌末期，肥媽除了要貼身照顧Rick之外，更要拼命為600萬醫藥費奔波，加上她又與家人因政見不同而爭執，令肥媽壓力過多崩潰狂喊。

肥媽和丈夫Rick相當恩愛！（肥媽Maria cordero FB照片）

老公病情雖然反反覆覆，肥媽今日（19/8）在接受傳媒訪問時透露，老公近日患上肺炎和血管閉塞，令本已罹癌的他病情更雪上加霜；再加上背脊神經腺發炎，令他的腳非常痛，雖然已經集齊三個醫生照顧他，然而肥媽仍然十分擔心，每日到家中醫院兩邊跑，更要過夜照顧老公，而長期睡在病房的梳化上更令她腰骨痛。

肥媽搞笑地指老公Rick是她老細。

雖然老公近日已經康復良好，胃口大開，然而親友們得知Rick病情後仍相當憂慮，紛紛給予關心和慰問，故昨晚（18/8）肥媽就上載一段短片，指要感謝大家之餘都希望拍片和大家報平安。

肥媽精神飽滿，看來Rick病情好轉的確令她放下心頭大石。（影片截圖）

片中的肥媽精神飽滿，微笑對住鏡頭介紹病房，並將分隔空間和佈置成工作間、廚房、士多房等等，鏡頭一轉到正在熟睡的Rick身上，她就笑指著他：「呢個就係我老細啦。」她透露近日自己每天為了防範疫情不停清潔，「我呢個幾禮拜喺度不停抹，門口都唔出得，你明唔明白，我呢度消晒毒啫，門口好多菌，我哋入嚟之前要撩鼻（鼻液測試），每7日做一次檢查，即係我同老公冇COVID-19（新冠肺炎）。」

肥媽更即席示範如何在病房中運動。（影片截圖）

除了因疫情需要大消毒之外，肥媽又大呻上周Rick病情頗嚴重，看見老公辛苦她都頭痛，不過幸好今周病情好轉，「上個禮拜我真係癲，睇到老公辛苦，我都頭痛，今朝醫生話佢樣樣都好，睇佢瞓到好似BB咁，我就舒服，所以人要活在當下。」

肥媽呻完一輪，最後表示自己為了舒緩心情，每日在病房中行來行去做運動減壓，「惟有喺呢個空間打圈行，冇辧法，人要令自己開心。」

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