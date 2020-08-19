【愛回家】言少拍住女神Venus再出場　網民驚訝：竟然有連戲？

繼早前香港島大學觀音兵池子孝（阮政峰飾）撞破女神Venus（鄺潔楹飾）釣金龜，再狠心斬纜之後，今晚（19/8）最新一集的《愛•回家之開心速遞》，池子孝才讓觀眾知道故事未完，因為他對前度Venus始終無法忘懷，終日胡思亂想。

池子孝雖然主動飛甩Venus，但好明顯仍愛她。（TVB截圖）

其中一幕，魂不守舍的池子孝後來在餐廳撞正Venus，而Venus施以「曖昧招數」，透露自己仍不時關注池子孝的近況，令池子孝心如鹿撞，結果他終於不理朋友勸阻，衝去找Venus問她是否對他仍有留戀。此時Venus的新富二代男友言少（馮肇均飾）駕車而至，Venus礙於言少在場，決絕地摧毁了池子孝最後一絲希望，指自己現在「all in」言少。池子孝聽後大受打擊，發狠詛咒Venus永遠收兵不成。

最後池子孝詛咒Venus永遠收兵不成。（TVB截圖）

Venus打算用符咒和符水害池子孝。（TVB截圖）

豈料池子孝的詛咒應驗，Venus此後每逢收兵就意外頻生。Venus感覺不妥，便前往求神問卜，最後她獲悉原來池子孝和她兩人之間，如果一人幸運，另一人就會倒霉。Venus決定用符咒和符水害池子孝，令他吸收霉氣，否則自己就會霉氣過盛導致破相。

最後Venus良心發現，不過還是逃不了害人終害己的命運。（TVB截圖）

惟這段時間池子孝運氣超強，Venus多次下手都功虧一簣。最後她成功在派對中將符水送到池子孝手上。但她突然良心發現，想起池子孝對她的愛，後悔不已地前往阻止池子孝喝下符水，卻在意外下自己喝下符水，最後臉上長了一粒勁醜樣的大粒癦，她誓言會再找機會向池子孝報仇。

今晚最新一集除了交代了池子孝和Venus分手後的後續，女神Venus終於受報亦令人大呼過癮和滿足。另外編導馮肇均今日亦在IG出Po透露，指自己所飾演的言少今集會再出場。連網友都感到驚訝，留言笑指：「你竟然有連戲」、「仲以為自己認錯，原來真係你」， 還慫恿他「出道吧言少。」

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