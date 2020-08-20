【新冠肺炎】韓國多兩演員確診　李洪基IG呻軍隊休假被迫取消

新冠肺炎疫情反覆，確診人數曾一度稍為下降過的韓國，日前每日確診人數再急升至超過200人。而曾出演《The King：永遠的君主》等的40歲男演員許東元，以及正拍攝《他就是那傢伙》的徐聖鐘（音譯）近日相繼確診，恐怕演藝界會有大爆發。另一邊，正在當兵的FTIsland李洪基曾在IG呻軍隊休假因疫情被迫取消。

徐聖鐘16日出現新冠肺炎病症後接受檢查，並於昨日（19日）確診。由於他14日曾參與《他就是那傢伙》拍攝，因此原定下周二大結局的劇集需立即停拍。雖然徐聖鐘拍攝當日未有與黃靜茵、尹賢旻及徐志焄等主演有接觸，但為安全起見，劇組所有人員都要進行自我隔離並接受檢測。徐聖鐘同時正進行話劇《jjamppong》演出，節目同樣急停，全劇組都需要接受檢測。

徐聖鐘正在參與《他就是那傢伙》拍攝，未知劇集大結局會否受影響。（KBS）

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曾出演《The King：永遠的君主》和《山茶花開時》等韓劇的演員許東元，亦於今天確診。有指許東元正在進行的舞台劇中有演員確診，經檢測後，許東元結果同樣為陽性，並將再進行追加檢測。目前許東元亦正在拍攝韓劇《Do Do Sol Sol La La Sol》，劇組現時已採取相對防疫措施。除此之外，EBS電視台亦有小型爆發，當中一名外判導演和三名演出者確診新冠肺炎，據知其中一人曾於14日進行拍攝後不適，經檢測後一共4人確診。

許東元亦同樣確診，目前正在進行韓劇《Do Do Sol Sol La La Sol》拍攝。（劇照）

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正在服役的FTIsland李洪基昨日則在IG大呻，軍隊休假因疫情嚴峻而被迫取消。他講到：「拜託…新冠肺炎…真的請消失吧炎…」表示出對疫情的無奈。礙於新冠肺炎疑似在韓國演藝圈有小型爆發，網友都表示非常擔心藝人的健康。雖然為免粉絲聚集，音樂節目錄製及大型頒獎禮等不設觀眾入場等，但節目拍攝卻一直沒有停過。藝人未能戴口罩的情況下，始終令人擔心。

李洪基則上傳新照，呻休假因疫情嚴峻而被迫取消。（IG/@skullhong12）