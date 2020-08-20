金剛高調認愛新歡　舊愛梁云菲疑拒祝福：屈辱後，我真的做不到

金剛日前公開認愛台灣演員小嫻（黃瑜嫻），表示是於今年一起在屏東潛水時培養出感情。二人更高調於IG上放閃晒恩愛，愛得非常之甜蜜。小嫻於IG出post宣布自己成功考獲「開放水域潛水員」證書，金剛即留言大讚女友：「你好捧」還加上三個心心圖案，隔空傳情。而金剛的舊愛，今年4月才與他分手的梁云菲 (Nana)，在金剛與小嫻公開戀情後，就於IG story上表示：「她是個好女生值得被真心對待，所以我祝福你們。」疑似祝福兩人。

金剛日前公開認愛台灣演員小嫻（黃瑜嫻）。(IG圖片)

不過Nana之後卻於facebook上發長文表示：「祝福這兩個字說起來簡單，但若要真心真意、誠心誠意，很抱歉，我沒有。」她在發文中直言；我接收這些屈辱後，還要再加以祝福你，我真的做不到，我沒有這麼好。我的心也是肉做的，一樣會受傷會流血。」又指自己只會祝福女方說：「我有兩分埋怨、一分憤慨，剩下七分才是祝福。而那七分也是給她的，所以你一分都沒有。」可是她出post後不久就將該post刪除了。雖然Nana由始至終沒有開名講明她所指的「他」是誰，但就有網民估計這個「他」有可能是指金剛。

金剛舊愛梁云菲。(梁云菲IG)

點擊下圖逐格睇Nana的原post內容，以及她的性感靚相：