Angelababy新劇做進擊的小三 　唔係上床就泡泡浴勁香豔

Angelababy喺《摩天大樓》一出場就死，有大半集都唔使交戲。（影片截圖）

內地兩套新劇《摩天大樓》與《白色月光》昨晚同時開播，由於兩劇同係感情加懸疑題材，加上劇中主角都係演得之人，所以開播前已話題性十足。

其實佢本身係cafe老闆娘,同保安勁好傾。

《摩天大樓》由郭濤、楊子姗主演，屬於特別主演嘅Angelababy，一出場已經係死亡狀況，所以第一集有唔少鏡頭佢都只係需要「陳屍」，唔使交戲，非常好做。《摩天大樓》故事由Angelababy飾演嘅住客鍾美寶死亡開始，經調查後，警方發現飾演房東嘅鄭人碩同Angelababy關係並不簡單。二人年幼時本為鄰居，且關係友好，直到Baby一家因誤會搬走而分開。至於鄭人碩，由於娶咗個有錢老婆，無任何尊嚴可言，就喺呢個時候，失聯多年嘅Baby再次出現，並主動獻身做小三。

當大婆遇上小三,條裙係同款包郵?!(影片截圖)

而呢位小三都幾囂張，住喺正印樓下，鄭人碩每次到訪，唔係上床就係一齊泡泡浴，場面香豔。Angelababy出道多年，憑藉精緻五官圈粉無數喺內地撈到風生水起，但其演技多年嚟都被網民批評到體無完膚，甚至因而獲得「金話梅獎最爛女演員」……估計今次肯在劇中飾演小三，怕且係想擺脫花瓶之說，加上近年多個小三角色都能引起話題或爆紅（如《《夫妻的世界》韓素希），難怪她早前接受訪問時，都指《摩天》一角係神秘且有很多秘密的女子。劇集昨晚播出後，#Angelababy哭戲# 一度登上了微博熱搜榜，有網民認為她明顯進步，但其「微笑嘴」令人有笑著哭的感覺，無論劇情幾悲傷都不能投入，令人看得非常尷尬。

同鄭人碩失聯多年後,Baby主動獻身做小三。(影片截圖)

Baby喊戲點解會成為微博熱搜?睇圖就明

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