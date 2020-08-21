【晚吹】處男召妓會有利市收？　資深嫖客破解都市傳說

幾位嘉賓試過唔同國藉嘅女生，由中國、日本、韓國、台灣、俄羅斯，其中一位仲話近來因疫情關係，內地性服務者來港有困難，所以轉移印尼服務者……（影片截圖）

最新一集ViuTV節目《晚吹-又要威又要戴頭盔》請嚟三位資深嫖客（Jonathan、大飛、阿源）做嘉賓，所謂嘅資深，係因為三位都嫖近10年，由骨場、一樓一、酒店 、私竇式經營嘅「神房」（需要打比代理預約）全部都試過晒，有人高峰時期一日幫襯兩次，亦有人就算有女友都要去嫖。至於點解會嫖呢？其中兩位嘉賓都話係因為空虛同出於好奇，仲透露自己嘅第一次都係同妓女發生。

講到衛生問題，三位嘉賓都表示食得鹹魚抵得渴，唔介意得咁多。（影片截圖）

主持人林二汶表示曾有都市傳說話男仔搵妓女破處，可獲利市一封，到底係真定假呢？兩位嘉賓就話當年沒有收利市，或者係因為自己並無特別表明身份，而經常出埠嫖嘅阿源就話：「試過喺日本完事後有波板糖食，嗰區都有類似做法，意思係你已經接受過服務，其他人唔需要再向你招手。」

三位嘉賓表示當初都係透過朋友、網上討論區而去搵門路嫖。（影片截圖）

質素方面，其中一位嘉賓表示曾經試過韓國女生，並大讚服務一流：「服侍周到，會幫你點煙，又唔會催鐘，唔似得香港嗰啲。」不過幾位都表示如果想喺香港搵韓國或者日本女生，價錢約為四、五千元，一啲都唔平，而且貨源非常少。問到揀服務對象時有咩要求，其中一位就話笑容最緊要，另外兩位，就最緊要有長腿同埋有豐滿上圍。

三位嘉賓都表示嫖會成為心癮，仲解釋「好多嘢自己女朋友都唔會幫你做, 例如用口……」（影片截圖）

節目中，兩位嘉賓都表示曾經同過服務提供者發生感情，但到底歡場有沒有真愛呢？Jonathan表示：「同佢交換完ＷeChat後，我都有去內地搵佢食飯、行街，維持咗幾個月。（由恩客變成拍拖，介唔介意唔只同你一個入房呢？）我都有叫佢唔好做，嗰幾個月佢要生活費我都有畀佢，但最後因為文化唔同，加上金錢上苛索太多，所以分開。」

而另一位嘉賓嘅對象，喺係骨場認識，他表示當初成功克服自己心理關口，唔介意對方嘅職業。主持人余迪偉問到，拍拖時，仲要唔要每次畀錢，呢位嘉賓就話：「唔係每次而係每月生活費囉，怕唔怕佢有男朋友？都怕，但無法避免。」

資深嫖客講真愛