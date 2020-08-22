【使徒行者2】楊潮凱捱足10年冇擔正冇獎都零怨言：公司對我不薄

無綫（TVB）深宵劇場不時重播經典劇集，一直不乏捧場客，最近就時隔3年翻播由苗僑偉、陳豪、宣萱、袁偉豪、周柏豪及黃翠如等主演的《使徒行者2》，最新播出的22集劇情說到楊潮凱由速龍化身警方線人「雞仔」再度登場，謊稱卓凱（苗僑偉飾）是黑警，設局在泰國炸死他們。

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2009年經藝員訓練班進入TVB，楊潮凱初期可謂十分拼命，無綫有五個錄影廠拍劇，試過五個廠都有他的通告，什麼茄呢啡角色都做，連續爆了四年騷，他接受《香港01》記者訪問時說：「訓練班出嚟就係咁衝，頭幾年乜都做嘅經驗令我學識好多：睇機位、睇前輩演出，到而家都好受用。」

去年適逢楊潮凱加入TVB十年，經過深思熟慮他決定從經理人合約（親生仔約）改簽基本藝人合約，他說希望到外面闖一闖：「自由度大啲，我都想同多啲唔同嘅單位合作，想見下個世界；亦都因為公司對我好好，所以都留番合作嘅關係。」最近他仍有接拍無綫劇集《刑偵日記》，並與王浩信、惠英紅、姜皓文、袁偉豪、黃智雯等人合作。

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談到在無綫奮鬥十年，卻沒有獎項的肯定，楊潮凱對此就看得比較淡：「喺呢行做咁耐演員都知道好講運氣，獎項的話好講天時地利人和、亦都要得到觀眾認同，我又唔係太着重呢樣嘢，但我話唔想攞就呃你嘅，梗係想攞，但都好明白唔係自己控制到。」但他就坦承希望有機會在劇集擔正：「做演員都想擔正一套戲嘅，雖然之前《降魔的番外篇》我都叫擔正，好彩又拎到個提名，我覺得公司都對我不薄。」

楊潮凱2013年與圈外初戀女友江玉儀結婚，結束長達11年的愛情長跑，更在2018年成為人父。縱然向外闖收入可能會變得不太穩定，太太仍十分支持他向外闖的這個決定：「托賴我哋有一定嘅積蓄，所以都還可以。」（IG／@hoi1218）

楊潮凱出道11年，但他非但沒有以「老屎忽」自居，反而抱着新人的心態面對新的工作環境：「出到嚟我當自己係新人，唔同工作我都覺得好新鮮。」他亦不將片酬看得太重：「其實我又唔係好介意價錢，只要個工作好玩、或者可以令觀眾見到另一面嘅楊潮凱，反而更重要，劇本好冇薪酬我都完全唔介意。」楊潮凱外闖一年自問後過得還不錯：「托賴Keep住都有戲、有電影拍、有嘢做，收入還可以。（和舊時相比？）喺TVB有好穩定收入，外面就時多時少。（平均嚟講？）錢我諗多少少嘅。」