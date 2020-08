現年35歲的索爆靚媽岑麗香 (香香),與現年41歲的廖碧兒 (Bernice) 同樣都是溫哥華華裔小姐冠軍,亦是國際中華小姐 (前身國際華裔小姐) 冠軍,兩人雖然在幕前並沒有合作過,但原來私底下非常老友,因為同聲同氣所以感情特別好。

索爆靚媽岑麗香。(岑麗香 ig)

即使近年香香和Bernice都各有各忙很少見面,但亦無損她們的友情。呢日Bernice就於她的IG post了她和香香的合照,兩人在鏡頭前開心地擁抱在一起,面露燦爛笑容,Bernice留言表示:「And it'ss Friday, we're in love! Lots of giggles, hugs, & kisses with this one。」以相愛來形容與香香的感情,兩人聚舊充滿住笑聲、擁抱和親吻。相中的Bernice只化了淡妝,而香香更是素顏上陣,做了媽味的香香就算唔化妝都好靚,仲流露出一股少女味。

兩個都好靚女。(廖碧兒ig)

