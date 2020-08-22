江嘉敏新閨密團玩論資排輩　鄺潔楹唔肯認郭嘉文做「家姐」

無綫（TVB）上位小花江嘉敏（Kaman）早前疑似因「富貴船P」事件而與馮盈盈（Crystal）反目，最近更被指借好姊妹林凱恩結識李澤楷女友、前港姐季軍郭嘉文（Karmen），繼續做「上流進擊族」。日前，江嘉敏、郭嘉文與鄺潔楹（Judy）齊齊為林凱恩補祝28歲生日，她們事後更在Instagram勁貼親密靚相。

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值得留意是，郭嘉文在貼靚相的同時，亦在帖文中寫下心情，直指為好友慶生的日子是八月最開心的一日：「因為沒能夠帶妳去遠飛，所以努力的為妳準備驚喜，更開心仲有兩位妹妹同場。」更Tag了鄺潔楹和江嘉敏的Instagram帳戶，而鄺潔楹見到帖文亦有火速留言，否認「妹妹」身份，似乎想爭做「家姐」：「咦，我其實好似是姐姐。」

郭嘉文在IG稱鄺潔楹是「妹妹」。（Instagram/@karmen_kkm）

翻查資料，郭嘉文在1992年8月27日出世，而鄺潔楹則在1992年7月2日出世，比起前者大差不多兩個月。不過，郭嘉文就好識玩，不以年齡排前後，她回覆鄺潔楹時寫道：「啱㗎喇，以皇上（林凱恩）封妃嘅時間嚟計。」與鄺潔楹鬥早識林凱恩，唔知鄺潔楹又服唔服呢？

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