【賺一億】楊秀惠否認收錢拍片：我一日生意等於佢一年佣金！

楊秀惠最近開始拍片分享自己的網店賺錢心得，更以「賺一億」作為標題，成功掀起不少話題，但由於秀惠的講解較為仔細，好多時都會提及到某些「技巧」，亦會分析不同做網店的會面對的困難，以及選擇服務的利害，對其他網店平台或工具有讚有彈。其中一集，秀惠就向觀眾呼籲切勿在Facebook買一些假的Like數和Followers，但亦因此而得罪了一些靠「賣Like」維生的商家，更被對方私訊投訴「阻人搵食」。

楊秀惠繼續拍片教創業「阻人搵食」：相信麻煩同爭議會更加大

今次秀惠介紹網絡平台。（截圖）

雖然秀惠之前已經「預告」過自己有機會得罪更加多人，但她今次在介紹「網站平台」時卻突然收口：「因為經過上一次買Like事件之後，我就費事得罪更加多人，與其講佢哋有咩唔好，我淨係好簡單同大家講，我最後係揀咗Shopify。」不過今次秀惠改口風，卻又有網民批評她拍片是為了推銷Shopify，是收錢為它宣傳。

佢話呢種網店最適合初創業者。（截圖）

對於受到網民的「質疑」，秀惠都刻意公開自己與Shopify的「金錢關係」。她表示她在自己的視頻下方放置Shopify的網站連結，試試能夠透過轉發網址（「推廣連結」Affiliate Link）而取得「佣金」。不過好可惜，雖然秀惠的轉連網址有800多人按過，但最後沒有一人達成新的交易，所以秀惠沒有賺過Shopify一分一毫，她還補充說：「（即使有人真的開舖）我分嘅錢係好少，我諗我自己本身嘅生意，一日嘅生意額，呢一條Affiliate Link可能一年都未必賺到，所以如果靠佢嚟搵錢，真係可以話係嘥氣！」

楊秀惠否認收錢做嘢，因為佢一蚊都收唔到！（截圖）

睇埋楊秀惠靚相：