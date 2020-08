菲臘親王被爆有30名情婦私生子遍全國？　英女王為保聲譽啞忍73年

關於英國王室的內幕都會成為全球焦點,其中關於菲臘親王的外遇事件成為近年熱話,除了令民眾對菲臘親王改觀,更令民眾認定親王是「渣男」!而英女王亦因為捍衛家庭和王室聲譽,而一直啞忍幾十年。

英女王跟菲臘親王結婚73年,是英國王室中最長久的婚姻。雖然英女王曾公開表示有這位「背後男人」菲臘親王才能堅持下去:「他是我的力量來源和精神支柱。」不過這些年不斷傳出有關菲臘親王外遇的新聞,令人感到非常意外。

今年6月,英國《太陽報》(The Sun)曾經有一篇名為《Here’s 99 things you never knew about Prince Philip including how he’s a secret romantic & sleeps naked》的報道,其中第73項引述1995年一篇德國報道,指菲臘親王有24名私生子女(illegitimate children),而此前文章曾被誤譯為他有24名孫兒。

2017年,英女皇與菲臘親王結婚70周年前夕,皇室傳記作家Ingrid Seward推出的著作《丈夫與我:70年皇室婚姻內幕》(My Husband and I: The Inside Story of the Royal Marriage),已在內文聲稱菲臘親王曾與多位女性有外遇,包括親戚和女明星,比如表親雅麗珊郡主、兒子安德魯前妻的媽媽Susan Barrantes,亦有女星如Pat Kirkwood、Merle Oberon和Katie Boyle等等,不過並沒有提供實質證據說明;Netflix大熱劇集《王冠》(The Crown)亦曾對此有所暗示,而每隔一段時間就會有網民在twitter討論和轉發相關傳言。

2017年,英女皇與菲臘親王結婚70周年前夕,皇室傳記作家Ingrid Seward推出的著作《丈夫與我:70年皇室婚姻內幕》(My Husband and I: The Inside Story of the Royal Marriage)。(網上圖片)

英女王跟菲臘親王結婚73年,是英國王室中最長久的婚姻。(Twitter圖片)

英女王14歲邂逅菲臘親王

英女王早在14歲時已經愛上菲臘親王,兩人在1934年參加婚禮時邂逅,不過到5年後才墜入愛河。在1939年第二次世界大戰前夕,英女王跟菲臘親王在位於Dartmouth的皇家海軍學院(Royal Naval College)見面。身高1.9米的菲臘親王擁有俊朗的外表,有指英女王被對方的風趣幽默迷住,可惜戰爭爆發後,菲臘親王加入了海軍戰隊,故兩人只能靠書信來往,並在休假時才能見面。 及後,菲臘親王於1953年起開始擔任皇家海軍陸戰隊的名譽總指揮官。直至戰爭平息後,兩人終在1946年7月10日宣布訂婚。

菲臘親王為英女王放棄希臘王室名銜

為了跟英女王結婚,菲臘親王付出的代價非常大。他放棄了希臘王室的名銜,以釋除不會繼任另一個國家的王位的疑慮,確保英女王不會受任何威脅。此外,更改為繼承母親的姓氏Mountbatten,並以Philip Mountbatten這個平民身分來迎娶伊莉莎白。兩人婚後5年多伊莉莎白才正式成為英女王,當時令有不少規矩都令菲臘親王感難受,每次外出都要站在英女王後面,亦要經常保持距離。儘管外間取笑他「食軟飯」,菲臘親王都謹守崗位,一切以英女王為首。

傳菲臘親王情婦多達30名 私生子遍布全英國

可惜兩人結婚多年期間,有關菲臘親王外遇的報道多不勝數。據知英女王登基,令兩人幸福的婚姻有著重大改變。由於英女王日理萬機,菲臘親王便開始「偷食」,而情婦有多達30名,連私生仔亦遍佈全英國。英國媒體曾爆出親王的情婦名單,當中有不少英法女星,包括Pat Kirkwoo、Hélène Cordet等。

親王跟百萬富翁千金有長達20年婚外情

不過當中最令英女王苦惱的,就是菲臘親王半公開的對象Penny Romsey。Penny是百萬富翁的獨生女,兩人早於1975年在倫敦讀書期間邂逅親王,不時被傳媒拍得結伴同遊及參加全國的騎馬車活動,每星期更見面至少兩次,這段關係維持了長達20年。

英女王2002年下最後通牒 要求親王同女伴斬纜

直至2002年,瑪嘉烈公主離世的時候,菲臘親王正跟Penny Romsey度假,事隔一天才回白金漢宮,此事令英女王傷心欲絕。英女王在母親與妹妹瑪嘉烈公主相繼去世後感頓失依靠,加上親王只顧跟女伴玩樂,令她決心跟菲臘親王「攤牌」,並向Penny Romsey下了最後通牒,要求兩人徹底斬纜,希望親王能夠多點陪伴自己。

