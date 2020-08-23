【多圖】唐嫣產後復工驚現麒麟臂　未能全身纖瘦背後有洋蔥

內地女星唐嫣，今年2月傳出誕下龍鳳胎，近日復工的她，初次澄清只是美麗的誤會，其實她只是誕下女兒，而休養多時的唐嫣，臉尖尖、小腹平坦，身材瘦長，修身甚快的她完全看不出生育過的痕跡，唯獨一雙纖瘦手臂變得粗壯及有起伏肌肉，而網民指這是經常抱BB的特徵，更大讚唐嫣是好媽媽。

唐嫣未懷孕前身材纖瘦，手臂更是瘦到見骨。（視覺中國）

下圖有唐嫣麒麟臂相：

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唐嫣2018年跟內地男星羅晉結婚，去年9月宣佈懷孕，一直停工休養安胎，產前作品是跟佘詩曼合作的《燕雲台》。近日唐嫣產後復工出席活動，澄清自己只是誕下女兒，並非外界謠傳的龍鳳胎。停工休養數月，唐嫣身材已經回復最佳狀態，樣子青春甜美，肚腹平坦，還有修長美腿，看不出已為人母，不過她身上卻出現了意想不到的媽媽特徵。

唐嫣跟羅晉2018年結婚，今年誕下女兒。（唐嫣微博）

活動上唐嫣身穿白色花花裙，戴上皇冠仿如小公主，每當她屈起手臂，就會清楚見到起伏有勁的肌肉，跟少女look格格不入，不過網民卻大讚唐嫣，一定是經常抱著小孩，不經不覺出現了媽媽級手臂，這亦是一位好媽媽的證明，若然唐嫣雙臂纖幼反而不合理，現時唐嫣形象獲得大大加分，確是始料未及。

同場加映李元玲靚相逐格睇：