74歲「甘草」劉江不言休　失去《金宵大廈2》機會轉頭北上搵真銀

劉江在今年年頭一月12日的《萬千星輝頒獎典禮2019》上，向《香港01》表示將離巢工作了數十載的無綫電視（TVB），同時亦表示《金宵大廈》將會是他是的離巢之作，觀眾們都對這位「老戲骨」充滿着不捨。幸而，近日有消息傳出，他將會北上發展，更已簽約了內地經理人公司。

劉江向傳媒表示，自己是遭到TVB減人工兼減騷才會離巢。(劇照)

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明天（24/8）就已經74歲的劉江，自佳藝、麗的年代就已經參演過《射鵰英雄傳》、《天蠶變》和《大俠霍元甲》等不少經典劇集，直到1981年轉投TVB後，更有不少佳作，近年更加有Hit爆的《金宵大廈》，不過《金宵大廈2》開拍在即，原班人馬到齊，就獨欠劉老師一個未受邀請，令不少人感到失望。幸而，近日就有消息指，劉老師計劃北上發展，其經理人在於內地社交平台上載一段影片，表示正式加盟該影視文化公司，並會在日後拍攝更多作品。消息真是令人興奮！對於將來會進行甚麼工作，《香港01》向劉江查詢，暫時未有回覆。

74歲劉江北上搵真銀。（網上圖片）

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劉江終承認離巢原因是遭TVB減人工兼減騷：最基本生活底線也過了

劉江拍過不少經典劇集：

+ 20 + 19 + 18

74歲的劉江做過不少角色，絕對是實力派演員：