【王冠】第四季將於11月隆重回歸　預告戴卓爾夫人與英女皇大鬥法

改編自英女王生平的人氣劇集《王冠》（The Crown）是Netflix最揼本劇集之一，每集拍攝花費高達1300萬美元（約1億港元），難怪連英女王本人都喜歡收看，每季都在爛番茄奪得90%的高分。日前Netflix推出第四季最新預告，並宣布新一季將於今年11月15日隆重回歸！

新一季將於今年11月15日隆重回歸。（劇照）

早前已經有消息表示戴安娜王妃這兩角色將會亮相，而在最新預告中終於能夠看到Emma Corrin完美重現了戴安娜王妃在1983年到訪澳洲的經典粉紅波點連身裙造型，在片尾更看到戴安娜王妃世紀婚禮時所穿的泡泡袖婚紗，必定令全球劇迷更為期待。

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此外，「鐵娘子」戴卓爾夫人亦會在今季首度亮相，角色由《X檔案》的Gillian Anderson飾演。而奧斯卡金像獎、金球獎得主Olivia Colman在第四季中繼續飾演英女王伊利莎白二世 （Queen Elizabeth II）。戴卓爾夫人與英女王之間的角力將會成為第四季的重點，兩位處事上的方式截然不同，令彼此的火花和矛盾也日益漸增。當中最讓英女王尷尬的，莫過於戴卓爾夫人揭露皇室畫作管理員Anthony Blunt為蘇聯間諜一事。

戴卓爾夫人由《X檔案》的Gillian Anderson飾演。（劇照）

另外，第四季劇情主要講述70年代至80年代初期，伊利莎白女王為未婚的查理斯王子（Josh O’Connor 飾演）尋找合適的對象來保護家族的繼承權，同時時任英國首相戴卓爾夫人提出的分裂政策令局勢緊張。而查理斯王子和戴安娜王妃的童話式愛情故事將英國民眾團結起來。

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