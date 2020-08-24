後生仔傾吓偈｜馮盈盈勁大方與鄭衍峰攬攬：唔會扭扭擰擰！

藝人馮盈盈（Crystal／FYY）之前傳登上賭王何鴻燊四房公子何猷亨船P派對為釣金龜婿。於上周五（21/8）播出的第600集中《後生仔傾吓偈》中，主持人陸浩明就率領一眾後生仔舉行「偽船P派對」慶祝，明顯借機影射馮盈盈與賭王兒子何猷亨的緋聞。

後生仔傾吓偈|遭陸浩明揶揄船P事件 馮盈盈：出海係好健康嘅運動

FYY同Leonard一開始唔肯攬。（影片截圖）

最後唔攬，直情公主抱。（影片截圖）

一向性格爽直的FYY當然百無禁忌，更做帶頭人在「船P」上一齊大玩特玩，期間更與緋聞男友鄭衍峰（Leonard）「互動」得相當激烈。

話說其中一個環節中，網民能夠與各位節目嘉賓交流，有網民要求FYY與Leonard來個深情擁抱，盈盈即興奮大叫：「我估到啦，我哋係專業嘅，唔會扭扭擰擰。」但他們一開始並沒有應要求擁抱，僅靠埋互搭對方膊頭敷衍了事。其他人當然不收貨，眾人起哄下，Leonard終於超乾脆地公主抱起盈盈，勁sweet。

兩人激烈到扯衫露點，幸好只是大隻仔Leonard，FYY絲毫無損。（影片截圖）

但網民亦未因此滿足，加碼要求二人重演劇集《反黑路人甲》中，盈盈被王浩信扯爛衫露出性感黑色胸罩一幕。二人卻交換角色演出，由FYY扯開Leonard恤衫，但FYY連他的打底背心都扯開埋，搞到Leonard露埋點。FYY表現亢奮，更要Leonard捉實她的手先肯停。

最後兩人十指交扣做瑜伽，姿勢十分曖昧。（影片截圖）

「船P」來到戲肉，有網民要求兩人做瑜伽。之後Leonard便用雙腳撐起FYY，兩人十指緊扣，姿勢曖昧。現場其他人起哄，要求兩人「錫錫」。Leonard沒有說不，但護花心切的他回答：「錫唔緊要呀！驚佢撞到枱角呀！」，但最後當然沒有應要求「錫錫」。結尾大家開香檳舉杯慶祝，笑指這對緋聞情侶像一對新人一樣甜蜜。

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