孫慧雪「老公視覺」短片公開宅女秘密　女神睡相到底有幾崩壞？

相信有不少媽媽都會因為生完小朋友之後都會身形暴脹，變成一不折不扣的「師奶」。但孫慧雪（雪雪）生完仔仔不單止沒有身形走樣，其狀態更勝之前！近月雪雪受新冠肺疫情影響而長期宅在家中，雖然雪雪身形並無走樣，早前更穿上3歲仔仔的衣服大曬修身成果，但她最近竟然自暴其短，以「老公視覺」拍攝了一些日常生活的小片段，本來打算和大家分享一下「女神の日常」，豈料不慎將自己的崩壞樣公開！

孫慧雪著得落3歲囝囝嘅衫!（IG：@SNOW711）

先重溫雪雪嘅「女神」相先：

+ 28 + 27 + 26

女神抗疫 形象大崩壞

原來，雪雪是想呈現出一衆「宅男宅女」在家抗疫期間的日常生活，例如：正所謂「唔食嘢邊有力做運動」，叫外賣專叫肥膩食物；一邊煲劇一邊食垃圾食物，還煲到天昏地暗、食無定時、睡無定時。最終雪雪同大家都要承受惡果，不單止身材走樣，還可能會有胃酸倒流。雪雪透露：「片段其實幾反映到自己嘅日常生活，一聽到老公唔返屋企食飯，自己會求其食個杯麵就算，加上平時要湊仔仔，自己更加會忙到唔記得食嘢！」原來，這些通通是胃酸倒流的高危因素，不但會睡不著、心口㷫、吞咽有困難，嚴重的人更可能會出現食道炎、癌前病變，長此下去還會增加患食道癌的風險！

雪雪平時成個宅女咁，食無定時，食完飯又即刻攤喺度，好容易引致胃酸倒流！

仔仔生日親自下廚 誤墮健康陷阱

聽到胃酸倒流的後果可以如此嚴重，雪雪都打算一「雪」前恥，即刻cosplay「中菜小廚娘」和「西餐女廚神」，想煮餐好味又健康的餸菜在家抗疫。以爲三餸一湯、有菜有肉就非常健康？當中的高脂肪肉類、湯面的油分、難消化的食物，食西餐又送酒又食甜品，隨時是健康陷阱！雪雪說：「呢排抗疫要減少出街食飯，自己都會好俾心機煮飯，但原來都誤入咗幾多陷阱，例如之前同仔仔慶祝生日，又薯仔又意粉，拍攝嘅時候醫生話會容易過量吸收澱粉質；老公同仔仔食飽又鍾意即刻訓喺到睇電視；自己有時又會將剩飯剩餸當宵夜食，原來通通都會引發胃酸倒流，聽完都覺得驚！」

睇睇女神崩壞樣：