愛回家｜三哥米雪強勢客串劇集　做自己佔兩分鐘戲份

最新一集無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》周一（24日）講述熊樹根（劉丹飾）與池富（王俊棠飾）要爭奪五場武打戲，決定以乒乓球決一勝負。根叔搵未來女婿龔燁（張景淳飾）做拍檔幫手打敗競敵池富。

根叔同池富爭武打戲而決定進行乒乓球比賽。（TVB截圖）

兩人都勢在必得。（TVB截圖）

但龔燁乒乓球技術就認真麻麻，根叔決定要地獄式訓練龔燁。龔燁受不了根叔太chur，女友熊若水（呂慧儀飾）愛錫男友，便幫手推說龔燁病了無法前往練習。豈料根叔卻找了另一未來女婿潮偉（袁文傑飾）取代了龔燁的拍檔位置，仲要因為潮偉技術好而錫爆佢。

中間潮偉取代了龔燁，做了根叔的拍檔。（TVB截圖）

最後根叔還是靠龔燁贏了比賽。（TVB截圖）

原來潮偉是故意裝病，不去比賽。（TVB截圖）

龔燁心有不甘，不過都希望潮偉幫根叔打敗池富。比賽當日，潮偉突然肚痛去了醫院，龔燁趕到頂上位置。秘密練習一段時間的龔燁找到了池富弱點，幫根叔贏了池富。根叔勁開心，同龔燁重拾關係。結尾潮偉透露，原來是他都受不了根叔太chur，於是比賽當日扮病閃水，自己不用辛苦，又可幫根叔和龔燁和好，真是一箭雙雕。

苗僑偉米雪客串劇集《愛．回家》 三哥笑言：未拍過點紅呀？

今集其中一個亮點便是三哥（苗僑偉）和米雪突入劇集，客串做接龍集團剪綵嘉賓，戲份約兩分鐘。久未出現的米雪姐一襲紅裙，妝容精緻；三哥就穿上藍色西裝外套，兩人都保養得宜。雖然在戲中沒有台詞，但都分量十足。

鍾志光做裁判，劇組選角幾好。（TVB截圖）

此外，體育評述員鍾志光做埋乒乓球比賽裁判，都好符合他的形象。

中間池子孝前度Venus突入，池子孝爆喊。（TVB截圖）

另外，熊若水和熊尚善（滕麗名飾）為了干擾池子孝比賽，特意拿出池子孝前度Venus（鄺潔楹飾）相片瘋狂騷擾他，搞到池子孝比賽期間突然傷心爆哭，表情勁慘，都幾好笑。

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三哥米雪客串《愛．回家》宣傳照：