【地產孖寶】集豪宅、美女、是非於一身　榮登香港10大

NETFLIX真人騷《地產孖寶》 （Selling Sunset）剛剛在8月7日播出第三季，即時又掀起一番參觀豪宅熱潮，早前更一度榮登香港的收看排行榜10大位置。《地產孖寶》集豪宅、美女、事非於一身的真人騷節目，是講述一間日落大道的知名地產公司 The Oppenheim Group中一班美女地產經紀爭相兜售超級豪宅的真實故事。而由於公司內部競爭激烈，各位美人經紀因為生意和合作上的爭議牽起一波又一波的是是非非，各種針鋒相對應有盡有，而且她們總喜歡在Poolside Party時高談闊論！

The Oppenheim Group入面嘅經紀個個高顏值：

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除了美女經紀們的鬥爭之外，《Selling Sunset》的靈魂當然是一間接一間的超級豪宅！其實節目每一集都大約會介紹三至四間位於洛衫磯的超級豪宅，價錢由幾百多萬美金至幾千萬美金不等，節目更提供了售價、呎價、位置、室內裝修甚至經紀的佣金亦包含在內，非常寫實。而美國的地產經紀與香港的最大分別在於，美國經紀有時還需要為賣家或買家去提供室內裝修的建議，甚或要參與其中，而節目中最受矚目的這家號稱「荷里活最後一間」的半山超級豪宅，The Oppenheim Group中的經紀由建造的時候已經開始跟進並與中！

這一間「荷里活最後一間」價值超過4000萬美金（約3億港元）：

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NETFLIX真人騷《地產孖寶》 （Selling Sunset）第三季已於8月7日上架。(網絡圖片)

同場加映：

三大視后豪宅逐格睇 胡定欣盡覽日落海景 胡杏兒客廳闊落樓底高

點撃逐格睇阿佘豪宅：

+ 14 + 13 + 12

點撃睇杏兒豪宅：

+ 9 + 8 + 7

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