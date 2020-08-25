【多圖】陳自瑤生日獨拍婚紗照　化身花仙子：出於污泥而不染的潔

陳自瑤一啲都唔似就嚟４０歲。（IG：＠chenchiyiu）

8月27日係Yoyo陳自瑤39歲生日，佢選擇拍攝一輯與別不同嘅婚紗照，作為送俾自己嘅生日禮物，有別於Yoyo一向鄰家形象，呢輯復古奢華風格相片，走到荷花池中猶如花仙子一樣：「此情此景此刻有看到不一樣的我嗎？」

陳自瑤呢輯復古奢華風嘅婚紗照，令人眼前一亮。（IG：＠chenchiyiu）

據攝影師所講，呢次拍攝喺一個私人荷花池，由籌備到拍攝用咗足足十七日﹗拍攝當日耗時超過12小時﹗Yoyo身穿以色列設計師Inbal Dror嘅長袖婚紗，輕紗透視閃片，一舉手一投足都似仙子一樣，配上黑色小禮帽及圓形垂吊大耳環，手上拎住小手袋及荷花，相當優雅。

陳自瑤身穿以色列設計師Inbal Dror嘅長袖婚紗，輕紗透視閃片，一舉手一投足都似仙子一樣。（IG：＠chenchiyiu）

Yoyo喺IG上載呢輯相留言話：「這是一份送給自己特別的生日禮物，這些年我不斷嘗試從內到外突破自己，走出自已的舒適圈，嘗試多一些不同的元素，在自己身上發掘多一點的可能性。而拍攝這輯相片也是希望尋找不一樣的自己。當我置身於這片荷花池，我深深地被這畫面震撼了。一直很喜歡荷花那種清麗脫俗的美，出於污泥而不染的潔，此情此景此刻有看到不一樣的我嗎？」