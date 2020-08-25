後生仔傾吓偈｜TVB靈異事件特別多？　馮盈盈凌晨停車場恐怖經歷

馮盈盈自認細膽，每次喺TVB收工都要搵同事陪伴去取車。(影片截圖)

最新一集《#後生仔傾吓偈 》以「升降機鬼故」為題，出名多靈異事件嘅TVB好自然成為其中一個探討地點。馮盈盈表示有次拍劇收工後，準備到停車場取車，由於當時已經係凌晨三、四點，所以搵唔到同事陪佢，怪事亦因而發生。「我行去停車場大樓時，有少少心寒，但都覺得唔好自己嚇自己，入電梯之後，去到二樓電梯門打開，我望到停車場啲燈係咁閃，覺得唔係好對路，諗住就算樣衰都好，落返地面搵同事陪我，於是撳閂門掣，度門係閂埋咗但又自己開番……」

深夜去停車場取車時,電梯門幾次都閂唔到,搞到馮盈盈腳都震晒。(影片截圖)

係到底離開電梯定試多次閂門之間，馮盈盈最終成功閂門並返回地面，並遇上男同事，二人重返二樓時，馮盈盈眼見一切正常。「我覺得係因為我搵多個人，男人陽氣比較重。同埋其實我當時做嘢已經做到好攰，能量比較弱。」

GM嘅電梯超重經歷都幾恐怖。(影片截圖)

節目中，後生仔GM表示曾經試過喺商業大廈打邊爐，本身一行人打算去8樓，電梯於6樓時停下。「打開之後漆黑一片，無店舖亦無裝修，電梯門打開之後，突然顯示超重。行咗兩個出電梯後真係唔響喎，一入嚟又響返。我同朋友於是行去逃生門，但行到地下之後逃生門又開唔到……」最後ＧＭ雖然成功抵達8樓火鍋店，但就全晚都食得非常之不安。